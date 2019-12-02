Біля Луцька неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з легковиком. ФОТО

Біля Луцька неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з легковиком. ФОТО
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мотоцикла.

Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці аварії.

ДТП трапилася увечер, 31 липня в селі Гірка Полонка. Зіткнулися легковик Nissan Leaf та мотоцикл.

За словами очевидців, керманич мотоцикла - неповнолітній, йому надавали допомогу медики. На місці аварії також працював екіпах патрульної поліції.

Біля Луцька неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з легковиком. ФОТО
Біля Луцька неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з легковиком. ФОТО
Біля Луцька неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з легковиком. ФОТО
Біля Луцька неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з легковиком. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Гірка Полонка
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