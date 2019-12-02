Біля Луцька неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з легковиком. ФОТО





Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці аварії.



ДТП трапилася увечер, 31 липня в селі Гірка Полонка. Зіткнулися легковик Nissan Leaf та мотоцикл.



За словами очевидців, керманич мотоцикла - неповнолітній, йому надавали допомогу медики. На місці аварії також працював екіпах патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мотоцикла.Про це інтернет-виданнюповідомили очевидці аварії.ДТП трапилася увечер, 31 липня в селі Гірка Полонка. Зіткнулися легковик Nissan Leaf та мотоцикл.За словами очевидців, керманич мотоцикла - неповнолітній, йому надавали допомогу медики. На місці аварії також працював екіпах патрульної поліції.

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