Біля Луцька неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з легковиком. ФОТО
31 липня, 21:54
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та мотоцикла.
Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
ДТП трапилася увечер, 31 липня в селі Гірка Полонка. Зіткнулися легковик Nissan Leaf та мотоцикл.
За словами очевидців, керманич мотоцикла - неповнолітній, йому надавали допомогу медики. На місці аварії також працював екіпах патрульної поліції.
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Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці аварії.
ДТП трапилася увечер, 31 липня в селі Гірка Полонка. Зіткнулися легковик Nissan Leaf та мотоцикл.
За словами очевидців, керманич мотоцикла - неповнолітній, йому надавали допомогу медики. На місці аварії також працював екіпах патрульної поліції.
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