На Волині знайшли давньоруське намисто. ФОТО

На Волині знайшли давньоруське намисто. ФОТО
У місті Володимир під час археологічних досліджень знайшли намисто княжої доби.

Про це повідомив археолог Віктор Баюк.

"Влітку 2025 року у об’єкті рубежу ХІІ-ХІІІ ст. в межах Окольного міста княжого Володимира на Волині трапився непересічний експонат – скляне намисто давньоруської модниці. Комплекс складається із 288 округлих намистинок жовто-бурштинового та 1 ніжно-голубого кольору діаметрами 0,4-0,6 сантиметрів із округлими наскрізними отворами для нанизування. Всього знайдено комплектно нитку у 289 намистинок загальною довжиною 120 сантиметрів та загальною вагою у 103 грами (орієнтовно 0,35 грам на одиницю)", - йдеться у дописі.
На Волині знайшли давньоруське намисто. ФОТО
На Волині знайшли давньоруське намисто. ФОТО

За словами Віткора Баюка, після опрацювання та введення до наукового обігу прикраса буде передана разом із іншими знахідками до Володимирського історичного музею для експонування.

"При хорошому підході копії знахідки в натуральному розмірі можуть стати князівським «мерчем» княжого Володимира. На робочому фото момент фіксації знахідки, на фото – комплект намиста під час наукового опрацювання. Рятівні археологічні дослідження згідно наявних кваліфікаційних та дозвільних документів Волинської археологічної експедиції ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України»» Інституту археології Національної академії наук України спільно із Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Адміністрацією державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, Адміністрацією державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» та ВГО «Спілка археологів України»", - написав історик.


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Теги: Волинь, Володимир, знахідка, археологічні розкопки
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