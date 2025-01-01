На Волині знайшли давньоруське намисто. ФОТО

У місті Володимир під час археологічних досліджень знайшли намисто княжої доби.Про це повідомив археолог"Влітку 2025 року у об’єкті рубежу ХІІ-ХІІІ ст. в межах Окольного міста княжого Володимира на Волині трапився непересічний експонат – скляне намисто давньоруської модниці. Комплекс складається із 288 округлих намистинок жовто-бурштинового та 1 ніжно-голубого кольору діаметрами 0,4-0,6 сантиметрів із округлими наскрізними отворами для нанизування. Всього знайдено комплектно нитку у 289 намистинок загальною довжиною 120 сантиметрів та загальною вагою у 103 грами (орієнтовно 0,35 грам на одиницю)", - йдеться у дописі.За словами Віткора Баюка, після опрацювання та введення до наукового обігу прикраса буде передана разом із іншими знахідками до Володимирського історичного музею для експонування."При хорошому підході копії знахідки в натуральному розмірі можуть стати князівським «мерчем» княжого Володимира. На робочому фото момент фіксації знахідки, на фото – комплект намиста під час наукового опрацювання. Рятівні археологічні дослідження згідно наявних кваліфікаційних та дозвільних документів Волинської археологічної експедиції ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України»» Інституту археології Національної академії наук України спільно із Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Адміністрацією державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, Адміністрацією державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» та ВГО «Спілка археологів України»", - написав історик.