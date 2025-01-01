У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на війні ексдепутатам

У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на війні ексдепутатам
У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на війні колишнім депутатам обласної ради Сергію Слабенку та Сергію Духницькому.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Комунальне підприємство «Управління будинком Волинської обласної ради» виготовить та встановить меморіальні дошки єдиного зразка за кошти ініціатора увічнення пам’яті загиблим в російсько-українській війні Сергію Слабенку та Сергію Духницькому на фасаді будинку на Київському майдані, 9 у м. Луцьку.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, 31 липня.

Клопотання про погодження встановлення меморіальних дощок колишнім депутатам Волинської обласної ради Сергію Слабенку та Сергію Духницькому на фасаді будинку на майдані Київському, 9, до Луцької міської ради надійшло від директора КП «Управління будинком Волинської обласної ради» Руслана Юлдашева.

Слабенко Сергій Іванович (28.08.1965 ‒ 30.07.2023) ‒ народний депутат України 4-го скликання, депутат Волинської обласної ради 5, 6, 7 скликань, лучанин.
У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на війні ексдепутатам

Духницький Сергій Анатолійович (08.02.1972 ‒ 24.05.2022) ‒ депутат Волинської обласної ради 7-го скликання, любомильчанин.
У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на війні ексдепутатам

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, меморіальні дошки, війна, воїни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через загрозу нашестя сарани на Волині працюватиме «гаряча лінія»
01 серпня, 05:28
Трамп очікує припинення війни в Україні до 8 серпня
01 серпня, 03:41
У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на війні ексдепутатам
01 серпня, 01:15
1 серпня на Волині: гортаючи календар
01 серпня, 00:00
На Волині знайшли давньоруське намисто. ФОТО
31 липня, 23:19
Схожі новини
Біля Луцька ветерани війни та військовослужбовці змагалися у риболовлі. ВІДЕО Біля Луцька ветерани війни та військовослужбовці змагалися у риболовлі. ВІДЕО
11 липня, 23:19
Лучани знову вийшли на акцію протесту проти закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП Лучани знову вийшли на акцію протесту проти закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП
23 липня, 22:46
Обʼєднало прагнення захищати Україну: у волинській бригаді служить молоде подружжя. ВІДЕО Обʼєднало прагнення захищати Україну: у волинській бригаді служить молоде подружжя. ВІДЕО
23 липня, 22:04
Луцька громада втратила на війні трьох воїнів Луцька громада втратила на війні трьох воїнів
21 липня, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на гучний спів віруючих
Сьогодні, 07:15
 0
Коли викопувати озимий часник: практичні поради
Сьогодні, 05:17
 0
Курс валют на 3 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі на неділю, 3 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
 0
3 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8