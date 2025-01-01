У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на війні ексдепутатам
01 серпня, 01:15
У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на війні колишнім депутатам обласної ради Сергію Слабенку та Сергію Духницькому.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Комунальне підприємство «Управління будинком Волинської обласної ради» виготовить та встановить меморіальні дошки єдиного зразка за кошти ініціатора увічнення пам’яті загиблим в російсько-українській війні Сергію Слабенку та Сергію Духницькому на фасаді будинку на Київському майдані, 9 у м. Луцьку.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, 31 липня.
Клопотання про погодження встановлення меморіальних дощок колишнім депутатам Волинської обласної ради Сергію Слабенку та Сергію Духницькому на фасаді будинку на майдані Київському, 9, до Луцької міської ради надійшло від директора КП «Управління будинком Волинської обласної ради» Руслана Юлдашева.
Слабенко Сергій Іванович (28.08.1965 ‒ 30.07.2023) ‒ народний депутат України 4-го скликання, депутат Волинської обласної ради 5, 6, 7 скликань, лучанин.
Духницький Сергій Анатолійович (08.02.1972 ‒ 24.05.2022) ‒ депутат Волинської обласної ради 7-го скликання, любомильчанин.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Комунальне підприємство «Управління будинком Волинської обласної ради» виготовить та встановить меморіальні дошки єдиного зразка за кошти ініціатора увічнення пам’яті загиблим в російсько-українській війні Сергію Слабенку та Сергію Духницькому на фасаді будинку на Київському майдані, 9 у м. Луцьку.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, 31 липня.
Клопотання про погодження встановлення меморіальних дощок колишнім депутатам Волинської обласної ради Сергію Слабенку та Сергію Духницькому на фасаді будинку на майдані Київському, 9, до Луцької міської ради надійшло від директора КП «Управління будинком Волинської обласної ради» Руслана Юлдашева.
Слабенко Сергій Іванович (28.08.1965 ‒ 30.07.2023) ‒ народний депутат України 4-го скликання, депутат Волинської обласної ради 5, 6, 7 скликань, лучанин.
Духницький Сергій Анатолійович (08.02.1972 ‒ 24.05.2022) ‒ депутат Волинської обласної ради 7-го скликання, любомильчанин.
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