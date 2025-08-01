Трамп назвав «огидним» те, що росія робить з Україною

Дональд Трамп у четвер під час спілкування з репортерами в Овальному кабінеті різко розкритикував Росію, звинувативши її в "огидній" поведінці щодо України.



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При цьому Трамп визнав, що не впевнений у здатності санкцій стримати Росію від продовження агресії, але все одно їх застосує.



Трамп заявив, що економіки Росії та близької до неї у торговельному плані Індії є мертвими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАу четвер під час спілкування з репортерами в Овальному кабінеті різко розкритикував Росію, звинувативши її в "огидній" поведінці щодо України.Як пише LB.ua з посиланням на Reuters, глава держави ще раз підтвердив свій намір вдатися до санкцій проти Росії та її торговельних партнерів, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню. Дедлайном залишається 8 серпня.При цьому Трамп визнав, що не впевнений у здатності санкцій стримати Росію від продовження агресії, але все одно їх застосує.Трамп заявив, що економіки Росії та близької до неї у торговельному плані Індії є мертвими.

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