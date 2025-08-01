Трамп назвав «огидним» те, що росія робить з Україною
01 серпня, 09:08
Президент США Дональд Трамп у четвер під час спілкування з репортерами в Овальному кабінеті різко розкритикував Росію, звинувативши її в "огидній" поведінці щодо України.
Як пише LB.ua з посиланням на Reuters, глава держави ще раз підтвердив свій намір вдатися до санкцій проти Росії та її торговельних партнерів, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню. Дедлайном залишається 8 серпня.
При цьому Трамп визнав, що не впевнений у здатності санкцій стримати Росію від продовження агресії, але все одно їх застосує.
Трамп заявив, що економіки Росії та близької до неї у торговельному плані Індії є мертвими.
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Як пише LB.ua з посиланням на Reuters, глава держави ще раз підтвердив свій намір вдатися до санкцій проти Росії та її торговельних партнерів, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню. Дедлайном залишається 8 серпня.
При цьому Трамп визнав, що не впевнений у здатності санкцій стримати Росію від продовження агресії, але все одно їх застосує.
Трамп заявив, що економіки Росії та близької до неї у торговельному плані Індії є мертвими.
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Коментарі 1
Огидним? Огидною може бути брудна тарілка, огидним може бути неохайний одяг. А те, що робить росія - це військові злочини, це порушення будапештського меморандуму, це вбивства цивільних. Це не можна назвати словом "огида"
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