Батьків у двох волинських родинах попередили, що можуть забрати дітей

Поліцейські з представниками служби дітей на Волині відвідали сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах.Про це у фейсбуці повідомив Камінь-Каширський відділ поліції.Інспектор з ювенальної превенціїспільно з начальником та головним спеціалістом відділу «Служба у справах дітей Камінь-Каширської міської ради»та, відвідали сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також сім’ї в яких неповнолітні причетні до скоєння дорожньо-транспортних пригод та проживають на території Хотешівського та Бузаківського територіальних округів.З метою запобігання випадків загрози життю та здоров’ю дітей, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, проведені обстеження умов проживання у сім’ях. З батьками проведені профілактичні бесіди щодо належного виконання батьківських обов’язків, створення задовільних умов проживання, недопустимості вживання спиртних напоїв та виникнення насильства в сім’ї.За результатами відвідування складені відповідні акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, також батькам із двох сімей надані попередження про наслідки невиконання батьківських обов’язків.