Батьків у двох волинських родинах попередили, що можуть забрати дітей

Батьків у двох волинських родинах попередили, що можуть забрати дітей
Поліцейські з представниками служби дітей на Волині відвідали сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це у фейсбуці повідомив Камінь-Каширський відділ поліції.

Інспектор з ювенальної превенції Вадим Кіпень спільно з начальником та головним спеціалістом відділу «Служба у справах дітей Камінь-Каширської міської ради» Наталією Решетовською та Альоною Мисік, відвідали сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також сім’ї в яких неповнолітні причетні до скоєння дорожньо-транспортних пригод та проживають на території Хотешівського та Бузаківського територіальних округів.

З метою запобігання випадків загрози життю та здоров’ю дітей, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, проведені обстеження умов проживання у сім’ях. З батьками проведені профілактичні бесіди щодо належного виконання батьківських обов’язків, створення задовільних умов проживання, недопустимості вживання спиртних напоїв та виникнення насильства в сім’ї.

За результатами відвідування складені відповідні акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, також батькам із двох сімей надані попередження про наслідки невиконання батьківських обов’язків.

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Теги: діти, Волинь
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