Зеленський заявив про перехід до контрактної армії
Сьогодні, 01:30
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні повинна бути контрактна армія.
Про це він сказав під час свого вечірнього звернення у п’ятницю, 15 серпня, передає ТСН.
За словами Зеленського, тема фінансування української армії та розвиток системи контрактів у Силах оборони обговорювалася на сьогоднішньому засіданні Ставки.
При цьому український лідер наголосив, що перехід до контрактної служби в українській армії повинен відбуватися уже тепер.
Раніше, розповідаючи про засідання Ставки, президент Зеленський наголосив на пріоритеті котрактної армії, але додав, що «за будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він сказав під час свого вечірнього звернення у п’ятницю, 15 серпня, передає ТСН.
За словами Зеленського, тема фінансування української армії та розвиток системи контрактів у Силах оборони обговорювалася на сьогоднішньому засіданні Ставки.
При цьому український лідер наголосив, що перехід до контрактної служби в українській армії повинен відбуватися уже тепер.
Раніше, розповідаючи про засідання Ставки, президент Зеленський наголосив на пріоритеті котрактної армії, але додав, що «за будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Путін зробив заяву про Україну після переговорів з Трампом
Сьогодні, 03:18
Скільки коштує переоформити будинок в селі 2025 року
Сьогодні, 03:11
Зеленський заявив про перехід до контрактної армії
Сьогодні, 01:30
16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Виплати по 15 млн гривень і техніка для фронту: Кабмін ухвалив низку рішень для військових
15 серпня, 23:19