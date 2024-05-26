Зеленський заявив про перехід до контрактної армії

Володимир Зеленський заявив, що в Україні повинна бути контрактна армія.



Про це він сказав під час свого вечірнього звернення у п’ятницю, 15 серпня, передає



За словами Зеленського, тема фінансування української армії та розвиток системи контрактів у Силах оборони обговорювалася на сьогоднішньому засіданні Ставки.



При цьому український лідер наголосив, що перехід до контрактної служби в українській армії повинен відбуватися уже тепер.



Раніше, розповідаючи про засідання Ставки, президент Зеленський наголосив на пріоритеті котрактної армії, але додав, що «за будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що в Україні повинна бути контрактна армія.Про це він сказав під час свого вечірнього звернення у п’ятницю, 15 серпня, передає ТСН За словами Зеленського, тема фінансування української армії та розвиток системи контрактів у Силах оборони обговорювалася на сьогоднішньому засіданні Ставки.При цьому український лідер наголосив, що перехід до контрактної служби в українській армії повинен відбуватися уже тепер.Раніше, розповідаючи про засідання Ставки, президент Зеленський наголосив на пріоритеті котрактної армії, але додав, що «за будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію