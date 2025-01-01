16 серпня на Волині: гортаючи календар

16 серпня на Волині: гортаючи календар
16 серпня день народження святкує директор Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, а також нині бійець батальйону оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького Богдан Бальбуза (на фото).

Відзначає день народження 16 серпня також фотографиня Ірина Мельник , журналістка Тетяна Урбан та ексдепутат Луцької міської ради Микола Романюк.

Іменники цього дня – Антоні, В'ячеслави, Івани, Кузьми і Соломії.

Вітаємо їх і зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, палкого кохання та професійних успіхів!

16 серпня у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси, а віряни вшанують пам'ять преподобного Антонія Римлянина.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ:

• сваритись та лаятися;
• бажати комусь зла;
• ходити росою;
• мити посуд до світанку;
• прибирати вдома;
• важко займатися фізичною працею.

