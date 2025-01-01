16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
16 серпня день народження святкує директор Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства, а також нині бійець батальйону оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького Богдан Бальбуза (на фото).
Відзначає день народження 16 серпня також фотографиня Ірина Мельник , журналістка Тетяна Урбан та ексдепутат Луцької міської ради Микола Романюк.
Іменники цього дня – Антоні, В'ячеслави, Івани, Кузьми і Соломії.
Вітаємо їх і зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, палкого кохання та професійних успіхів!
16 серпня у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси, а віряни вшанують пам'ять преподобного Антонія Римлянина.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ:
• сваритись та лаятися;
• бажати комусь зла;
• ходити росою;
• мити посуд до світанку;
• прибирати вдома;
• важко займатися фізичною працею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відзначає день народження 16 серпня також фотографиня Ірина Мельник , журналістка Тетяна Урбан та ексдепутат Луцької міської ради Микола Романюк.
Іменники цього дня – Антоні, В'ячеслави, Івани, Кузьми і Соломії.
Вітаємо їх і зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, палкого кохання та професійних успіхів!
16 серпня у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси, а віряни вшанують пам'ять преподобного Антонія Римлянина.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ:
• сваритись та лаятися;
• бажати комусь зла;
• ходити росою;
• мити посуд до світанку;
• прибирати вдома;
• важко займатися фізичною працею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки коштує переоформити будинок в селі 2025 року
Сьогодні, 03:11
Зеленський заявив про перехід до контрактної армії
Сьогодні, 01:30
16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Виплати по 15 млн гривень і техніка для фронту: Кабмін ухвалив низку рішень для військових
15 серпня, 23:19
Міжнародні перевезення з Logistic Solutions
15 серпня, 22:50