Міжнародні перевезення з Logistic Solutions





Класифікація вантажів за критеріями

Особливості перевезення вантажів залежать від їх фізичного стану. Основні типи вантажу класифікуються як насипні, наливні та штучні. Величезний автопарк компанії Logistic Solutions налічує понад 7800 сучасних машин, які дають можливість перевозити країнами світу всі типи вантажів:



агропродукцію;

продукти харчування;

паливо;

побутову техніку та меблі;

хімічні речовини;

будматеріали;

небезпечні речовини

Тип транспорта вибирається залежно від характеристик вантажу. До послуг клієнта завжди в наявності самоскиди, рефрижератори, тентовані та бортові вантажівки, цистерни й контейнеровози. Співробітники компанії допоможуть вам вибрати відповідний вид транспорту та забезпечити комплексний супровід на всіх етапах перевезення.





Logistic Solutions – партнер, якому можна довіряти

Перевезення вантажів за кордон – відповідальний процес, пов’язаний із цілим рядом додаткових опцій, як-от дотримання норм безпеки, професійне оформлення документів відповідно до митних умов і правил. Транспортна компанія Logistic Solutions пропонує організацію перевезень вантажів «під ключ» за мінімальною участю клієнта. Співробітники компанії розробляють індивідуальні логістичні рішення відповідно до потреб замовника, забезпечуючи надійний захист вантажу для уникнення збитків. Клієнти надають перевагу Logistic Solutions з кількох причин:



дбайливе ставлення до вантажу;

кваліфікований супровід та моніторинг на всіх етапах доставки;

використання оптимальних маршрутів з мінімізацією витрат;

наявність складської інфраструктури в Польщі та Китаї;

пряма взаємодія без залучення посередників;

вигідна та доступна ціна.

Міжнародні перевезення потребують профільної підготовки водіїв. Замовники отримують компетентного водія з відповідною кваліфікацією, ліцензією та сертифікатами.



Компанія забезпечує швидке й безпечне доставлення вантажів до пункту призначення. В основі довгострокової співпраці з клієнтами є принцип побудови відносин на основі партнерської співпраці. Саме тому багато підприємців обирають саме її.

