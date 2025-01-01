Трамп і Путін зустрілися на Алясці

Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в місті Анкоридж (штат Аляска). Вони проведуть перемовини, центральною темою яких є війна в Україні.



Про це пише



Лідери зустрілися на червоній доріжці в аеропорту в Анкориджі. Вони потиснули один одному руки та сіли до однієї автівки, вирушивши на місце переговорів. Трансляцію вів Білий дім.



Журналісти встигли задати питання російському диктатору щодо війни, але він уник відповіді.



Так, на питання журналістів "президент Путін, чи ви припините вбивати цивільних?", він зробив жест, ніби він не чує питання через шум авіаційних двигунів.



Російський диктатор вперше відвідує США за останнє десятиліття - попереднього разу він побував у Нью-Йорку у 2015 році на Генасамблеї ООН. Сьогоднішній саміт на Алясці є першою особистою зустріччю лідерів РФ та США з 2021 року, коли Путін спілкувався з тодішнім президентом Джо Байденом у Женеві.



Безпосередньо з Дональдом Трампом російський диктатор востаннє вів переговори тет-а-тет у 2018 році в Гельсінкі, а наступного року вони бачилися на саміті G20 в Японії у складі делегацій. Після повернення Трампа до Білого дому на початку 2025 року вони вже щонайменше шість разів говорили телефоном.



Сьогоднішня зустріч Трампа і Путіна проходить на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон. Її обрали з безпекових причин.

