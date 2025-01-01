Трамп і Путін зустрілися на Алясці

Трамп і Путін зустрілися на Алясці
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в місті Анкоридж (штат Аляска). Вони проведуть перемовини, центральною темою яких є війна в Україні.

Про це пише РБК-Україна.

Лідери зустрілися на червоній доріжці в аеропорту в Анкориджі. Вони потиснули один одному руки та сіли до однієї автівки, вирушивши на місце переговорів. Трансляцію вів Білий дім.

Журналісти встигли задати питання російському диктатору щодо війни, але він уник відповіді.

Так, на питання журналістів "президент Путін, чи ви припините вбивати цивільних?", він зробив жест, ніби він не чує питання через шум авіаційних двигунів.

Російський диктатор вперше відвідує США за останнє десятиліття - попереднього разу він побував у Нью-Йорку у 2015 році на Генасамблеї ООН. Сьогоднішній саміт на Алясці є першою особистою зустріччю лідерів РФ та США з 2021 року, коли Путін спілкувався з тодішнім президентом Джо Байденом у Женеві.

Безпосередньо з Дональдом Трампом російський диктатор востаннє вів переговори тет-а-тет у 2018 році в Гельсінкі, а наступного року вони бачилися на саміті G20 в Японії у складі делегацій. Після повернення Трампа до Білого дому на початку 2025 року вони вже щонайменше шість разів говорили телефоном.

Сьогоднішня зустріч Трампа і Путіна проходить на американській військовій базі Елмендорф-Річардсон. Її обрали з безпекових причин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Трамп, Путін, зустріч
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міжнародні перевезення з Logistic Solutions
15 серпня, 22:50
Сезон консервації у розпалі: які ціни на помідори, огірки та перець на луцьких ринках
15 серпня, 22:44
Трамп і Путін зустрілися на Алясці
15 серпня, 22:36
Здорожчання вартості проїзду в Луцьку: проєкт розглядатиме тарифна комісія і виконком
15 серпня, 22:12
Юридична допомога у Вінниці: як обрати адвоката, який виграє вашу справу
15 серпня, 21:53
Схожі новини
Все про переговори Трампа і Путіна: чому не досягнуто угоди Все про переговори Трампа і Путіна: чому не досягнуто угоди
Сьогодні, 09:15
Що відбулося на Алясці. Про що говорили Трамп і Путін і чи є «угода» Що відбулося на Алясці. Про що говорили Трамп і Путін і чи є «угода»
Сьогодні, 04:01
Путін зробив заяву про Україну після переговорів з Трампом Путін зробив заяву про Україну після переговорів з Трампом
Сьогодні, 03:18
Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня, - CBS News Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна може відбутися наприкінці наступного тижня, - CBS News
13 серпня, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Світязі відпочивальників почали штрафувати просто у воді
Сьогодні, 12:14
 0
Яку спецтехніку може возити сідловий тягач?
Сьогодні, 11:30
 0
Курс валют на 16 серпня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 серпня
Сьогодні, 10:12
 0
Все про переговори Трампа і Путіна: чому не досягнуто угоди
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8