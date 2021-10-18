Здорожчання вартості проїзду в Луцьку: проєкт розглядатиме тарифна комісія і виконком





Висловити свою позицію прийшли перевізники, лучани, представники влади, передає



Як розповіла директорка транспортного підприємства Людмили Гневик, їхнє підприємство закупило 30 великогабаритних автобусів, при цьому транспорт потребує значних витрат на обслуговування. З її слів, бракує водіїв, слюсарів, механіків, а також є проблеми із закупівлею дизельного пального.



"Витрати на обслуговування автобусів зросли навіть не вдвічі, а в рази. Це і витрати по дизпаливу, і витрати по ремонту, не говорячи про те, що такі ТЗ повинні обслуговувати висококваліфіковані працівники. Цього року зросли витрати на техобслуговування, страхування", — сказала Людмила Гневик.



Директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль розповів, що наступний етап — засідання тарифної комісії, яка має рекомендувати проєкт на розгляд засідання виконавчого комітету, що відбудеться 20 серпня.



Що кажуть про ймовірне здорожчання вартості проїзду в маршрутках у Луцькій міській раді



Обговорення можливої зміни вартості стартувало в липні цього року. Тариф у луцьких автобусах востаннє змінювався у червні 2022 року, розповів керівник міського департаменту економічної політики Борис Смаль.



З його слів, економічна ситуація за цей період суттєво змінилася, тому частина перевізників громади звернулася з проханням переглянути чинний тариф, що становить 14 гривень.



"Представили документи, що діючий тариф не покриває ту рентабельність, яка була запланована. Відділом тарифної політики перевірені ці документи. Тариф на автобус має підстави для такого підняття. Щодо тролейбусів, то ситуація поки не визначена, підстави для перегляду є", — сказав посадовець.



Борис Смаль зазначив, що після зміни тарифів на автобусні перевезення як правило відбувається певна міграція пасажирів. У випадку, якщо пасажиропотік в тролейбусах зросте і Луцьке підприємство електротранспорту отримуватиме більший дохід, то ціна квитка в міському електротранспорті не зміниться.



Посадовець додав, що в Луцькій територіальній громаді працює 8 компаній-перевізників. За підсумками першого півріччя 2025 року на міських автобусах їздили 12 мільйонів пасажирів і понад 7 мільйонів пасажирів користувалися тролейбусами.



Як змінювалася вартість проїзду в маршрутках Луцька



Востаннє у Луцьку підвищували вартість проїзду в автобусах 15 червня 2022 року. Тоді квиток здорожчав з 8 до 14 гривень за одну поїздку.



19 липня 2023 року члени виконавчого комітету Луцької міської ради підтримали підвищення вартості проїзду у тролейбусах з 6 до 8 гривень. Проїзд для дітей і студентів вартує 4 гривні.

