Сезон консервації у розпалі: які ціни на помідори, огірки та перець на луцьких ринках

На луцьких ринках представлено широкий вибір томатів — найпопулярніші помідори сорту сливки.

У розпал сезону консервації журналісти ВСН відвідали ринок у Луцьку та дізнались, скільки вартують томати, огірки та перці у серпні.

На Варшавському ринку ціни на томати коливаються залежно від сорту, розміру та походження — місцеві дешевші, привізні дорожчі. Вартість помідорів від 30 до 50 гривень за кілограм. Огірки всередньому по 45 гривень за кілограм.

Болгарські перці також продають на ринку, ціна варіюються від 40 до 65 гривень, також залежно від сорту.

Продавці зазначають, що попит на овочі стабільний, щоправда зростає у вихідні. Найбільше беруть для консервації — саме тому сливки та болгарські перці залишаються серед лідерів продажу.

