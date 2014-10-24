Виплати по 15 млн гривень і техніка для фронту: Кабмін ухвалив низку рішень для військових

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, які допоможуть швидко закрити потреби фронту. Зокрема, йдеться про закупівлі техніки та виплати сім'ям загиблих у російському полоні військових.Про це повідомляється на Telegram прем'єр-міністра УкраїниЗа словами Свириденко, за доручення Ставки верховного головнокомандувача ухвалили такі рішення:Військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли - без зайвої бюрократії. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій.Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн гривень - процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну.Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн гривень допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби.Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані."Маємо забезпечити захисників усім необхідним і підтримати їхні родини", - наголосила прем'єр.Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив розширити можливості військових самостійно купувати необхідну зброю та техніку.