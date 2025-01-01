Що відбулося на Алясці. Про що говорили Трамп і Путін і чи є «угода»
Сьогодні, 04:01
Президент США Дональд Трамп заявив, що він провів "надзвичайно продуктивну зустріч" з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак угоди щодо припинення вогню в Україні не було досягнено.
Про це заявив американський лідер під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
"Це було дуже змістовно, і я хочу сказати, що, на мою думку, ми провели надзвичайно продуктивну зустріч. Було багато пунктів, за якими ми досягли згоди. Більшість із них - так, залишилося ще кілька великих питань, де ми поки що не дійшли кінця, але зробили певний прогрес. Тож угоди немає, доки немає остаточної угоди", - зазначив він.
При цьому Трамп додав, що під час перемовин з Трампом узгодив "багато пунктів".
"Лишилося зовсім небагато. Деякі несуттєві, а один, мабуть, найбільш вагомий. Але у нас є дуже хороші шанси дійти згоди. Ми цього не досягли зараз, але маємо дуже добрі перспективи", - резюмував американський президент.
Пізно ввечері 15 серпня в Анкориджі, штат Аляска, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Основною темою їхніх переговорів стала війна проти України.
Переговори американського президента з російським диктатором тривали майже три години, але завершилися раніше, ніж очікувалося. За даними іноземних ЗМІ, зустріч Трампа і Путіна мала тривати щонайменше 6 годин.
