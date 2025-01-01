Скільки коштує зібрати дитину в школу у Нововолинську: огляд цін

Скільки коштує зібрати дитину в школу у Нововолинську: огляд цін
Початок навчального року для батьків — це завжди виклик. Особливо, якщо у родині є першокласник. Нові зошити, ручки, фарби, альбоми, рюкзак — список покупок вражає, а ще більше вражає підсумкова сума.

Щоб зрозуміти, у скільки обходиться мінімальний набір шкільного приладдя, ми вирушили на шкільний ярмарок у Нововолинську. Там перевірили ціни на базовий список речей для першокласника та підрахували витрати.

Мінімальний набір і його вартість

На ярмарку ми шукали найдешевші варіанти, але без шкоди для якості. У підсумку вийшло:

Альбом для малювання — 20 грн
Фарби + стакан-непроливайка + гуаш — 100 грн
Кольорові олівці (найдешевший набір) — 75 грн
Кольоровий папір — 40 грн
Кольоровий картон — 40 грн
Пластилін + дошка — 90 грн
Ножиці — 20 грн
Клей — 20 грн
Ручки (2 шт.) — 30 грн
Простий олівець + гумка — 10 грн
Лінійка — 10 грн
Зошит 96 арк. — 40 грн
Зошити у клітинку (2×12 арк.) — 12 грн
Зошити в косу лінію (2×12 арк.) — 12 грн
Пенал — 80 грн
Рюкзак — 1000 грн
Скільки вийшло?

Разом за мінімальний набір — 1 619 гривень. І це лише базові речі, без урахування форми, змінного взуття чи спортивного одягу, які також потрібні школяру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: школа, вартість збору в школу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тактичне спорядження для страйкболу в приміщенні: що потрібно, а що ні
Сьогодні, 08:50
Як заселитися у гуртожитки ЛНТУ і яка ціна проживання
Сьогодні, 08:20
Скільки коштує зібрати дитину в школу у Нововолинську: огляд цін
Сьогодні, 07:09
Не восени, а в серпні: які плодові дерева треба обов’язково обрізати наприкінці літа та чому
Сьогодні, 05:17
Що відбулося на Алясці. Про що говорили Трамп і Путін і чи є «угода»
Сьогодні, 04:01
Схожі новини
На ліцей у Луцькому районі хочуть оформити право комунальної власності На ліцей у Луцькому районі хочуть оформити право комунальної власності
08 серпня, 07:15
Як зміниться після реформи мережа шкіл у Ковелі Як зміниться після реформи мережа шкіл у Ковелі
28 липня, 10:18
Українські школярі масово виїжджають за кордон: що стоїть за цим трендом Українські школярі масово виїжджають за кордон: що стоїть за цим трендом
22 липня, 23:19
Мали закривати, але планують залишити початкову школу: як навчатимуться учні у селі на Волині Мали закривати, але планують залишити початкову школу: як навчатимуться учні у селі на Волині
20 липня, 07:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Світязі відпочивальників почали штрафувати просто у воді
Сьогодні, 12:14
 0
Яку спецтехніку може возити сідловий тягач?
Сьогодні, 11:30
 0
Курс валют на 16 серпня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 серпня
Сьогодні, 10:12
 0
Все про переговори Трампа і Путіна: чому не досягнуто угоди
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8