Скільки коштує зібрати дитину в школу у Нововолинську: огляд цін
Сьогодні, 07:09
Початок навчального року для батьків — це завжди виклик. Особливо, якщо у родині є першокласник. Нові зошити, ручки, фарби, альбоми, рюкзак — список покупок вражає, а ще більше вражає підсумкова сума.
Щоб зрозуміти, у скільки обходиться мінімальний набір шкільного приладдя, ми вирушили на шкільний ярмарок у Нововолинську. Там перевірили ціни на базовий список речей для першокласника та підрахували витрати.
Мінімальний набір і його вартість
На ярмарку ми шукали найдешевші варіанти, але без шкоди для якості. У підсумку вийшло:
Альбом для малювання — 20 грн
Фарби + стакан-непроливайка + гуаш — 100 грн
Кольорові олівці (найдешевший набір) — 75 грн
Кольоровий папір — 40 грн
Кольоровий картон — 40 грн
Пластилін + дошка — 90 грн
Ножиці — 20 грн
Клей — 20 грн
Ручки (2 шт.) — 30 грн
Простий олівець + гумка — 10 грн
Лінійка — 10 грн
Зошит 96 арк. — 40 грн
Зошити у клітинку (2×12 арк.) — 12 грн
Зошити в косу лінію (2×12 арк.) — 12 грн
Пенал — 80 грн
Рюкзак — 1000 грн
Скільки вийшло?
Разом за мінімальний набір — 1 619 гривень. І це лише базові речі, без урахування форми, змінного взуття чи спортивного одягу, які також потрібні школяру.
