Скільки коштує зібрати дитину в школу у Нововолинську: огляд цін

Початок навчального року для батьків — це завжди виклик. Особливо, якщо у родині є першокласник. Нові зошити, ручки, фарби, альбоми, рюкзак — список покупок вражає, а ще більше вражає підсумкова сума.Щоб зрозуміти, у скільки обходиться мінімальний набір шкільного приладдя, ми вирушили на шкільний ярмарок у Нововолинську. Там перевірили ціни на базовий список речей для першокласника та підрахували витрати.Мінімальний набір і його вартістьНа ярмарку ми шукали найдешевші варіанти, але без шкоди для якості. У підсумку вийшло:Альбом для малювання — 20 грнФарби + стакан-непроливайка + гуаш — 100 грнКольорові олівці (найдешевший набір) — 75 грнКольоровий папір — 40 грнКольоровий картон — 40 грнПластилін + дошка — 90 грнНожиці — 20 грнКлей — 20 грнРучки (2 шт.) — 30 грнПростий олівець + гумка — 10 грнЛінійка — 10 грнЗошит 96 арк. — 40 грнЗошити у клітинку (2×12 арк.) — 12 грнЗошити в косу лінію (2×12 арк.) — 12 грнПенал — 80 грнРюкзак — 1000 грнСкільки вийшло?Разом за мінімальний набір — 1 619 гривень. І це лише базові речі, без урахування форми, змінного взуття чи спортивного одягу, які також потрібні школяру.