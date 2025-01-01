Тактичне спорядження для страйкболу в приміщенні: що потрібно, а що ні





Та важливе не тільки це, тож спробуємо заглибитися в цю тему та скористатися порадами фахівців Strikeshop. Отже, яке тактичне спорядження потрібне для CQB – Close Quarters Battle?



Спорядження, яке дійсно потрібно

Легкий захисний шолом або маска



У CQB часто стріляють впритул, тому захист обличчя і голови – обов’язковий. Кращий варіант – це маска із захистом вух і зубів (mesh або з лінзою ANSI Z87.1), а також легкий шолом, щоб не зачепитися і не заважати при прицілюванні.



Окуляри з високим ступенем захисту



У приміщенні страйкбольні кулі можуть рикошетити, тому окуляри повинні бути сертифіковані за стандартом захисту від високошвидкісних частинок (ANSI, EN166).



Рукавички



Крім захисту від влучень, рукавички захищають руки від подряпин при дотику до стін, дверей або під час падінь. Оптимальним рішенням стануть тактичні або спортивні рукавички з тонкою долонею для кращого хвата.



Легкий нагрудник або розвантаження



В страйкболі у приміщенні не потрібно тягати з собою багато магазинів й іншого



Радіозв’язок



У приміщенні важлива координація. Гарним рішенням стане компактна радіостанція з гарнітурою, щоб не відволікатися на діставання.



Колінний і ліктьовий протектори



У CQB часто доводиться вставати на коліно або падати в укриття. Легкі м’які наколінники захистять суглоби і не будуть заважати руху.



Спорядження, яке можна не брати

Від деякого спорядження можна відмовитися. По-перше, це важкі бронежилети, адже у ближньому бою не потрібен захист рівня кевлара – він тільки обмежить рухливість. По-друге, це громіздкі підсумки і рюкзаки. Зайві кишені і сумки будуть постійно за щось чіплятися та заважати.



Також можна не брати довгі стволи і великі приціли. У CQB довга гвинтівка перетворюється на незручну палицю. Краще короткі AEG або пістолети-кулемети. Приціли - виключно коліматори з широким оглядом, а не оптика.



Зайвими можуть стати і декоративні елементи. Патчі, ланцюжки, великі ліхтарі, зайві кріплення – все це тільки заважає у вузьких коридорах.



У страйкболі в приміщенні головне – це маневреність, швидкість і безпека. Все спорядження повинно бути легким, мінімалістичним і функціональним. Чим менше на вас зайвих елементів, тим швидше ви реагуєте, і тим вищі шанси на перемогу.

Страйкбол в приміщенні має свою специфіку. Тут немає далеких дистанцій, а швидкість і маневреність важливіші за потужність і дальність. Тому і тактичне спорядження повинно підбиратися під умови гри, щоб не заважати і не перевантажувати гравця.

