Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 серпня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.В суботу, 16 серпня, очікується помірна сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, які зазвичай минають безслідно для людей, проте метеозалежні можуть відчути легке нездужання.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.