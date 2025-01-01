Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 серпня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 серпня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

В суботу, 16 серпня, очікується помірна сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, які зазвичай минають безслідно для людей, проте метеозалежні можуть відчути легке нездужання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яку спецтехніку може возити сідловий тягач?
Сьогодні, 11:30
Курс валют на 16 серпня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 серпня
Сьогодні, 10:12
Все про переговори Трампа і Путіна: чому не досягнуто угоди
Сьогодні, 09:15
Тактичне спорядження для страйкболу в приміщенні: що потрібно, а що ні
Сьогодні, 08:50
Схожі новини
Чи очікувати магнітні бурі 14 серпня: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 14 серпня: прогноз
14 серпня, 01:30
Магнітна буря в Україні 12 серпня: прогноз Магнітна буря в Україні 12 серпня: прогноз
12 серпня, 01:36
Чи очікувати магнітні бурі 11 серпня: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 11 серпня: прогноз
11 серпня, 01:30
Чи очікувати магнітні бурі 10 серпня: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 10 серпня: прогноз
10 серпня, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Світязі відпочивальників почали штрафувати просто у воді
Сьогодні, 12:14
 0
Яку спецтехніку може возити сідловий тягач?
Сьогодні, 11:30
 0
Курс валют на 16 серпня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 16 серпня
Сьогодні, 10:12
 0
Все про переговори Трампа і Путіна: чому не досягнуто угоди
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8