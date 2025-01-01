Все про переговори Трампа і Путіна: чому не досягнуто угоди

Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці тривала трохи менше трьох годин. Головною темою було закінчення війни в Україні, але переговори пройшли з порушенням всіх протоколів.



Про це пише



Підготовка зустрічі Путіна та Трампа



Трамп вилетів на Аляску вранці у п'ятницю (по обіді за Києвом), Путін же почав поїздку ще напередодні - у четвер диктатор відправився у Магадан, а вже звідти - на Аляску.



"Свита" ж Путіна прибула до США завчасно. Вже вранці у мережі публікували відео з главою МЗС Сергієм Лавровим, який приїхав у кофтині з написом СРСР, постив фото з пейзажами Аляски і спецпредставник диктатора Кирил Дмитрієв.



Вже у літаку Трамп поспілкувався з журналістами і вкотре повторив тезу, що сподівається на успіх зустрічі. До слова, напередодні Трамп все ж залишав 25% на те, що зустріч виявиться невдалою. Він також зазначив, що одразу після розмови з Путіним зателефонує президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам. Однак, додав, що якщо зустріч буде невдалою - телефонувати не буде.



У Кремлі щодо зустрічі не були красномовні, однак, заявляли, що триватиме вона 6-7 годин. Трамп, у свою чергу наголошував, що встане і піде, якщо хід розмови йому не сподобається.



Сам же Путін напередодні зустрічі мовчав щодо поїздки, хоча саміт - його прохання, яке він передав Трампу через Стіва Віткоффа. Саме після поїздки спецпредставника Трампа до Москви і почала "форситися" тема із зустріччю. До цього ймовірним місцем, де диктатор міг зустрітися з Трампом називали саміт у Китаї у вересні. Ще одним варіантом був Близький Схід, але щодо цього ніякої конкретики не було.



Варто зазначити, що за кілька годин до зустрічі, поки Трамп заявляв, що хоче "сізфайєр" і буде засмучений, якщо це буде не сьогодні, а російський патриарх Кирило проводив молебен, Росія вдарила по околицям Дніпра та ринку у Сумах. Щоправда Міноборони РФ швидко заявили, що це нібито не вони.



Перший конфуз і рукостискання



Близько 21:00 у ЗМІ зявилась інформація, що літак Путіна вже сів на Алясці, тоді як Трампа ще не було. Згодом кремлівські пропагандисти заявили, що в Анкорижді приземлився лише літак супроводу.



Трамп зустрів Путіна як і анонсувалося - з червоною доріжкою. Щоправда президент США прилетів на Аляску на пів години раніше за диктатора та очікував його в літаку.



З журналістами вони не спілкувалися. Вийшли з літаків одночасно, пройшлись червоною доріжкою, потисли руки кілька разів - при зустрічі та на камери. Однак, журналісти вже ж поставили Путіну одне питання - чи припинить він вбивства українців. Диктатор зробив вигляд, що не розчув.



Незважаючи на те, що біля літака Путіна вже чекало його авто та прессекретар Дмитро Пєсков, диктатор поїхав до місця саміту у машині Трампа.



Зустріч Трампа і Путіна без тет-а-тет



Ще за годину до старту запланованої зустрічі стало відомо про зміну планів. Замість тет-а-тету зустріч проходитиме у форматі три на три - з Трампом буде Віткофф та держсекретар Марко Рубіо. З Путіним на цьому етапі переговорів всілися Лавров та помічник диктатора Юрій Ушаков.



Однак, і тут спілкування зі ЗМІ не вийшло. Білий дім показав початок зустрічі, а вже за кілька секунд трансляція завершилась. Як виявилось, журналісти ставили Путіну "незручні" запитання, а той робив вигляд, що не чує. Тож зустріч розпочалась без анонсованого початкового брифінгу.



Швидка прес-конференція, угоди немає



Зустріч у форматі три на три тривала 2:45 години, на що ніхто не очікував. Попередній таймінг, яким керувались ЗМІ, передбачав довгі перемовини. Втім вже близько другої ночі за Києвом Трамп та Путін вийшли до журналістів.



Що цікаво, за правилами першим мав би взяти слово Трамп, як приймаюча сторона, але цього разу прес-конференцію розпочав Путін. Диктатор у своєму стилі розпочав з географічних та історичних фактів. Потім він заявив про "хороші контакти" з Трампом, згадав про візити Віткоффа, а потім вже перейшов до України. Тут диктатор знов згадав про "братський народ".



"У нас одне коріння і все, що відбувається для нас, - це трагедія і тяжкий біль. Наша країна щиро зацікавлена в тому, щоб покласти цьому кінець", - заявив він, додавщи, що "всі законні занепокоєння Росії мають бути враховані".



Крім того, диктатор підіграв Трампу, заявивши, що якби той був президентом - війни не було б.



"Я думаю, що так би і сталося, я підтверджую це", - сказав він.



Він також похвалився хорошим контактом з Трампом, заявдяки якому "можемо дійти до завершення конфлікту в Україні". Крім того, Путін запропонував Трампу наступну зустріч провести у Москві. Трамп же назвав ідею цікавою, але висловив побоювання, що його за це можуть розкритикувати.



Президент США виступив коротко. Заявив, що зателефонує Зеленському та лідерам НАТО, зустріч назвав продуктивною, але важливі питання залишились невирішеними.



"Є пара питань, великих питань, де ми не просунулись, але є прогрес. Угоди немає до того моменту, поки вона є", - заявив Трамп.



В цілому, це дуже нехарактерно для Трампа - йти з прес-конференції одразу після оголошення заяв, не відповідаючи на запитання журналістів. Цю деталь зокрема відзначили і американські журналісти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зустріч президента СШАз російським диктаторомна Алясці тривала трохи менше трьох годин. Головною темою було закінчення війни в Україні, але переговори пройшли з порушенням всіх протоколів.Про це пише РБК-Україна Трамп вилетів на Аляску вранці у п'ятницю (по обіді за Києвом), Путін же почав поїздку ще напередодні - у четвер диктатор відправився у Магадан, а вже звідти - на Аляску."Свита" ж Путіна прибула до США завчасно. Вже вранці у мережі публікували відео з главою МЗС Сергієм Лавровим, який приїхав у кофтині з написом СРСР, постив фото з пейзажами Аляски і спецпредставник диктатора Кирил Дмитрієв.Вже у літаку Трамп поспілкувався з журналістами і вкотре повторив тезу, що сподівається на успіх зустрічі. До слова, напередодні Трамп все ж залишав 25% на те, що зустріч виявиться невдалою. Він також зазначив, що одразу після розмови з Путіним зателефонує президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам. Однак, додав, що якщо зустріч буде невдалою - телефонувати не буде.У Кремлі щодо зустрічі не були красномовні, однак, заявляли, що триватиме вона 6-7 годин. Трамп, у свою чергу наголошував, що встане і піде, якщо хід розмови йому не сподобається.Сам же Путін напередодні зустрічі мовчав щодо поїздки, хоча саміт - його прохання, яке він передав Трампу через Стіва Віткоффа. Саме після поїздки спецпредставника Трампа до Москви і почала "форситися" тема із зустріччю. До цього ймовірним місцем, де диктатор міг зустрітися з Трампом називали саміт у Китаї у вересні. Ще одним варіантом був Близький Схід, але щодо цього ніякої конкретики не було.Варто зазначити, що за кілька годин до зустрічі, поки Трамп заявляв, що хоче "сізфайєр" і буде засмучений, якщо це буде не сьогодні, а російський патриарх Кирило проводив молебен, Росія вдарила по околицям Дніпра та ринку у Сумах. Щоправда Міноборони РФ швидко заявили, що це нібито не вони.Близько 21:00 у ЗМІ зявилась інформація, що літак Путіна вже сів на Алясці, тоді як Трампа ще не було. Згодом кремлівські пропагандисти заявили, що в Анкорижді приземлився лише літак супроводу.Трамп зустрів Путіна як і анонсувалося - з червоною доріжкою. Щоправда президент США прилетів на Аляску на пів години раніше за диктатора та очікував його в літаку.З журналістами вони не спілкувалися. Вийшли з літаків одночасно, пройшлись червоною доріжкою, потисли руки кілька разів - при зустрічі та на камери. Однак, журналісти вже ж поставили Путіну одне питання - чи припинить він вбивства українців. Диктатор зробив вигляд, що не розчув.Незважаючи на те, що біля літака Путіна вже чекало його авто та прессекретар Дмитро Пєсков, диктатор поїхав до місця саміту у машині Трампа.Ще за годину до старту запланованої зустрічі стало відомо про зміну планів. Замість тет-а-тету зустріч проходитиме у форматі три на три - з Трампом буде Віткофф та держсекретар Марко Рубіо. З Путіним на цьому етапі переговорів всілися Лавров та помічник диктатора Юрій Ушаков.Однак, і тут спілкування зі ЗМІ не вийшло. Білий дім показав початок зустрічі, а вже за кілька секунд трансляція завершилась. Як виявилось, журналісти ставили Путіну "незручні" запитання, а той робив вигляд, що не чує. Тож зустріч розпочалась без анонсованого початкового брифінгу.Зустріч у форматі три на три тривала 2:45 години, на що ніхто не очікував. Попередній таймінг, яким керувались ЗМІ, передбачав довгі перемовини. Втім вже близько другої ночі за Києвом Трамп та Путін вийшли до журналістів.Що цікаво, за правилами першим мав би взяти слово Трамп, як приймаюча сторона, але цього разу прес-конференцію розпочав Путін. Диктатор у своєму стилі розпочав з географічних та історичних фактів. Потім він заявив про "хороші контакти" з Трампом, згадав про візити Віткоффа, а потім вже перейшов до України. Тут диктатор знов згадав про "братський народ"."У нас одне коріння і все, що відбувається для нас, - це трагедія і тяжкий біль. Наша країна щиро зацікавлена в тому, щоб покласти цьому кінець", - заявив він, додавщи, що "всі законні занепокоєння Росії мають бути враховані".Крім того, диктатор підіграв Трампу, заявивши, що якби той був президентом - війни не було б."Я думаю, що так би і сталося, я підтверджую це", - сказав він.Він також похвалився хорошим контактом з Трампом, заявдяки якому "можемо дійти до завершення конфлікту в Україні". Крім того, Путін запропонував Трампу наступну зустріч провести у Москві. Трамп же назвав ідею цікавою, але висловив побоювання, що його за це можуть розкритикувати.Президент США виступив коротко. Заявив, що зателефонує Зеленському та лідерам НАТО, зустріч назвав продуктивною, але важливі питання залишились невирішеними."Є пара питань, великих питань, де ми не просунулись, але є прогрес. Угоди немає до того моменту, поки вона є", - заявив Трамп.В цілому, це дуже нехарактерно для Трампа - йти з прес-конференції одразу після оголошення заяв, не відповідаючи на запитання журналістів. Цю деталь зокрема відзначили і американські журналісти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію