Як заселитися у гуртожитки ЛНТУ і яка ціна проживання
Сьогодні, 08:20
Серпень – гаряча пора для абітурієнтів. Адже саме у цей період зазвичай відбувається зарахування до вишів та поселення першокурсників у гуртожитки. У Луцьку процес заселення для новоспечених студентів також уже стартував.
У скільки обійдеться проживання у Луцькому національному технічному університеті, а хто може жити безкоштовно, дізнавалися журналісти сайту «Конкурент».
Графік поселення
Студентський гуртожиток № 1 (вул. Володимира Івасюка, 8):
Факультет бізнесу та права – 13.08.2025 – 14.08.2025 р.;
Факультет митної справи, матеріалів та технологій – 15.08.2025 р.;
Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій – 19.08.2025 - 20.08.2025 р.;
Факультет архітектури, будівництва та дизайну – 21.08.2025 - 22.08.2025 р.;
Факультет аграрних технологій та екології – 23.08.2025 р.;
Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій – 26.08.2025 р.;
Факультет транспорту та механічної інженерії – 27.08.2025р.
Студентський гуртожиток № 2 (проспект Відродження, 22):
Факультет бізнесу та права – 12.08.2025 р.;
Факультет архітектури, будівництва та дизайну – 13.08.2025 р.;
Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій – 14.08.2025 р.;
Факультет митної справи, матеріалів та технологій – 15.08.2025 р.;
Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій – 16.08.2025 р.;
Факультет транспорту та механічної інженерії - 18.08.2025р;
Факультет аграрних технологій та екології – 18.08.2025 р.;
В студентський гуртожиток №3 (вул. Олени Пчілки, 29) поселяються студенти, які мають статус ВПО.
Як відбувається поселення
Крок перший.
Поселення проводиться в період з 12 по 27 серпня 2025 року.
1. Для поселення необхідно прибути в деканат факультету і звернутися до відповідальної на факультеті за поселення особи та написати заяву на поселення, роздрукувати та підписати (якщо такої не було написано при вступі).
Одночасно з написанням заяви студент заповнює згоду на збір та обробку персональних даних та лист ознайомлення з локальними нормативними актами університету (після заповнення ці документи підкладаються в справу мешканця), чим підтверджується факт ознайомлення студента з Положенням про користування студентськими гуртожитками, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЛНТУ, ознайомлюється з правилами пожежної безпеки, а також з вартістю та порядком оплати за проживання в студентських гуртожитках.
Крок другий.
2. Студент із підписаною деканом заявою направляється на поселення в гуртожиток.
Скільки коштує
У гуртожитку № 1 (вул. Володимира Івасюка, 8) – 600 грн.(наказ № 84\01-02 від 11.02.25)
У гуртожитку № 2 (проспект. Відродження, 22) – 760 грн.(наказ № 85\01-02 від 11.02.25)
У гуртожитку № 3 (вул. Олени Пчілки, 29 ) – 800 грн.(наказ № 86\01-02 від 11.02.25)
