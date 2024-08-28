Як заселитися у гуртожитки ЛНТУ і яка ціна проживання





У скільки обійдеться проживання у Луцькому національному технічному університеті, а хто може жити безкоштовно, дізнавалися журналісти сайту



Графік поселення



Студентський гуртожиток № 1 (вул. Володимира Івасюка, 8):



Факультет бізнесу та права – 13.08.2025 – 14.08.2025 р.;

Факультет митної справи, матеріалів та технологій – 15.08.2025 р.;

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій – 19.08.2025 - 20.08.2025 р.;

Факультет архітектури, будівництва та дизайну – 21.08.2025 - 22.08.2025 р.;

Факультет аграрних технологій та екології – 23.08.2025 р.;

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій – 26.08.2025 р.;

Факультет транспорту та механічної інженерії – 27.08.2025р.



Студентський гуртожиток № 2 (проспект Відродження, 22):



Факультет бізнесу та права – 12.08.2025 р.;

Факультет архітектури, будівництва та дизайну – 13.08.2025 р.;

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій – 14.08.2025 р.;

Факультет митної справи, матеріалів та технологій – 15.08.2025 р.;

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій – 16.08.2025 р.;

Факультет транспорту та механічної інженерії - 18.08.2025р;

Факультет аграрних технологій та екології – 18.08.2025 р.;



В студентський гуртожиток №3 (вул. Олени Пчілки, 29) поселяються студенти, які мають статус ВПО.



Як відбувається поселення



Крок перший.



Поселення проводиться в період з 12 по 27 серпня 2025 року.



1. Для поселення необхідно прибути в деканат факультету і звернутися до відповідальної на факультеті за поселення особи та написати заяву на поселення, роздрукувати та підписати (якщо такої не було написано при вступі).



Одночасно з написанням заяви студент заповнює згоду на збір та обробку персональних даних та лист ознайомлення з локальними нормативними актами університету (після заповнення ці документи підкладаються в справу мешканця), чим підтверджується факт ознайомлення студента з Положенням про користування студентськими гуртожитками, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЛНТУ, ознайомлюється з правилами пожежної безпеки, а також з вартістю та порядком оплати за проживання в студентських гуртожитках.



Крок другий.



2. Студент із підписаною деканом заявою направляється на поселення в гуртожиток.



Скільки коштує



У гуртожитку № 1 (вул. Володимира Івасюка, 8) – 600 грн.(наказ № 84\01-02 від 11.02.25)



У гуртожитку № 2 (проспект. Відродження, 22) – 760 грн.(наказ № 85\01-02 від 11.02.25)



У гуртожитку № 3 (вул. Олени Пчілки, 29 ) – 800 грн.(наказ № 86\01-02 від 11.02.25)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Серпень – гаряча пора для абітурієнтів. Адже саме у цей період зазвичай відбувається зарахування до вишів та поселення першокурсників у гуртожитки. У Луцьку процес заселення для новоспечених студентів також уже стартував.У скільки обійдеться проживання у Луцькому національному технічному університеті, а хто може жити безкоштовно, дізнавалися журналісти сайту «Конкурент» Графік поселенняСтудентський гуртожиток № 1 (вул. Володимира Івасюка, 8):Факультет бізнесу та права – 13.08.2025 – 14.08.2025 р.;Факультет митної справи, матеріалів та технологій – 15.08.2025 р.;Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій – 19.08.2025 - 20.08.2025 р.;Факультет архітектури, будівництва та дизайну – 21.08.2025 - 22.08.2025 р.;Факультет аграрних технологій та екології – 23.08.2025 р.;Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій – 26.08.2025 р.;Факультет транспорту та механічної інженерії – 27.08.2025р.Студентський гуртожиток № 2 (проспект Відродження, 22):Факультет бізнесу та права – 12.08.2025 р.;Факультет архітектури, будівництва та дизайну – 13.08.2025 р.;Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій – 14.08.2025 р.;Факультет митної справи, матеріалів та технологій – 15.08.2025 р.;Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій – 16.08.2025 р.;Факультет транспорту та механічної інженерії - 18.08.2025р;Факультет аграрних технологій та екології – 18.08.2025 р.;В студентський гуртожиток №3 (вул. Олени Пчілки, 29) поселяються студенти, які мають статус ВПО.Як відбувається поселенняКрок перший.Поселення проводиться в період з 12 по 27 серпня 2025 року.1. Для поселення необхідно прибути в деканат факультету і звернутися до відповідальної на факультеті за поселення особи та написати заяву на поселення, роздрукувати та підписати (якщо такої не було написано при вступі).Одночасно з написанням заяви студент заповнює згоду на збір та обробку персональних даних та лист ознайомлення з локальними нормативними актами університету (після заповнення ці документи підкладаються в справу мешканця), чим підтверджується факт ознайомлення студента з Положенням про користування студентськими гуртожитками, Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ЛНТУ, ознайомлюється з правилами пожежної безпеки, а також з вартістю та порядком оплати за проживання в студентських гуртожитках.Крок другий.2. Студент із підписаною деканом заявою направляється на поселення в гуртожиток.Скільки коштуєУ гуртожитку № 1 (вул. Володимира Івасюка, 8) – 600 грн.(наказ № 84\01-02 від 11.02.25)У гуртожитку № 2 (проспект. Відродження, 22) – 760 грн.(наказ № 85\01-02 від 11.02.25)У гуртожитку № 3 (вул. Олени Пчілки, 29 ) – 800 грн.(наказ № 86\01-02 від 11.02.25)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію