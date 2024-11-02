Не восени, а в серпні: які плодові дерева треба обов’язково обрізати наприкінці літа та чому





Про це



Які фруктові дерева треба обов’язково обрізати у серпні



Персик. Це дерево може активно витрачати свою енергію на гілки, які не плодоносять. Тому саме серпневе видалення зайвих пагонів допомагає персикові зосередитися на формуванні плодових бруньок.



Абрикос. Весною абрикоси часто підмерзають, а восени їхній ріст уже сповільнений. Серпень — це ідеальний час для омолодження дерева та стимуляції рясного цвітіння наступного року.



Слива має тенденцію до загущення крони, що погіршує вентиляцію та освітлення між гілками. Після серпневої обрізки наступного сезону плоди виростуть більшими, соковитішими, а ризик ламання гілок зменшиться в рази.



Як правильно обрізати плодові дерева у серпні



Видаляйте гілки, що ростуть усередину крони? й ті, які занадто затінюють інші.



Прибирайте пагони, які вже відплодоносили, щоб дерево не витрачало на них свої сили.



Не використовуйте складних схем обрізки гілок, головне, забезпечити дереву світло, повітря та простір.



Не бійтеся робити зрізи, у теплу пору року вони загоюються швидко і без ризику для рослини.

