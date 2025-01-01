Курс валют на 16 серпня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 16 серпня. Так, вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 41,45 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,45 (-6 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,44 (-17 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,37 (-5 коп.)

