Курс валют на 16 серпня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 16 серпня. Так, вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 41,45 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,45 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,44 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,37 (-5 коп.)
