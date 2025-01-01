На Світязі відпочивальників почали штрафувати просто у воді

Гостей та жителів Шацького краю штрафують за те, що ті порушують правила перебування на воді. Журналісти вирішили розібратися, за що можна отримати штраф від водної поліції та як уникнути їх.Журналісти «Район.Шацьк» поспілкувалися з очільником відділу водної поліціїщодо чинних обмежень та вимог.Як пояснив поліцейський, на озері Світязь дозволено відходити від берега лише на 300 метрів. Це зумовлено тим, що рятувальний пост тут має третю категорію. У межах цієї відстані рятувальники несуть відповідальність за безпеку відпочивальників. Далі — вже ні.«Рятувальні пости у нас усі — третьої категорії. Вони не мають змоги контролювати ситуацію далі, ніж на 300 метрів від берега», — каже посадовець.Рятувальні жилети — ще одна важлива тема. За словами Сергія Трофимчука, їх обов’язково повинні мати усі, хто виходить за межі зони, обмеженої буйками. Тобто це стосується власників катамаранів, сап-бордів, човнів та інших плавальних засобів.«У зоні буйків ви купаєтесь — жилет не обов’язковий. А далі — ви вже на воді. І має бути жилет. Бо це питання безпеки. Якщо щось трапиться, рятувальник за межами своєї зони і вже не зможе швидко допомогти», — пояснив він.Особливо важливо не забувати про дітей. Відповідальність за них на воді несуть дорослі, які супроводжують.«Раніше мало хто звертав увагу на жилети. А зараз ми акцентуємо: безпека на першому місці», — підсумовує Сергій Трофимчук.За відсутність рятувального жилета штраф становить 425 гривень.Окреме питання — поїздки на острів, який розташований на озері Світязь. Це — прикордонна зона, тож діють додаткові обмеження. За словами Трофимчука, за прикордонними правилами, відходити від берега можна лише на 500 метрів. Проте острів розташований на відстані понад 2 кілометри. Таким чином, аби дістатися туди — потрібно інформувати прикордонну службу.За словами очільника водної поліції, прикордонна служба вже мала прецеденти, коли виписувала постанови за вихід на острів. Водночас сама водна поліція наразі не штрафує, а обмежується профілактичними бесідами з відпочивальниками.Реєстрація човнів — складний процесЯк зазначає представник водної поліції, реєстрація маломірного човна в Україні — справа доволі непроста. Щоб її пройти, необхідно зібрати багато технічної документації, креслень, довідок і звернутися до Адміністрації судноплавства.«Для звичайної людини зареєструвати човен складно. Треба оббивати пороги, робити технічні креслення — це не завжди реально для пересічного власника. Зараз ми проводимо роз’яснення. Поки що триває перехідний період. Людям потрібно час, щоб оформити документи й звикнути до нових правил», — зауважує поліцейський.Рятувальники та поліція закликають відпочивальників дотримуватись правил на воді. Адже мова йде не лише про законність — а й про людські життя.