Яку спецтехніку може возити сідловий тягач?





У порівнянні з базовими вантажними шасі, на які також можна встановлювати різноманітні спеціалізовані кузовні надбудови, як то самоскиди, зерновози, бортові платформи, автоцистерни,



Бортова платформа

Самоскид

Автоцистерна

Автовоз

Контейнеровоз

Сортиментовоз

Панелевоз та ін.



Види напівпричепів, які перевозить сідловий тягач в Україні

Найбільш поширеним явищем як в Україні, так і деінде, є, коли сідловий тягач тягне напівпричіп бортовий під тентом, «європлатформу» або промтоварний фургон. Їх частіше за все називають дещо узагальнено - «фурами». Також дуже розповсюджені ізотермічні фургони на базі причіпної техніки, що носять назву «рефрижератор».



Другою за популярністю групою напівпричепів, для перевезення яких потрібно купити сідловий тягач з відповідною GVW та висотою сідлово-зчіпного пристрою, є автоцистерни:



Для транспортування харчових рідин (вода, молоко, спирт, рослинна олія)

Для транспортування технологічних та легкозаймистих рідин та газів (нафтопродукти, рідкий азот, пропан, метан тощо).

І не слід забувати, що в агропромисловому комплексі України активно використовують вантажні перевезення зернових та олійних культур на автопотягах:



Сідлових тягачах з напівпричепами з самоскидальним (зерновозним) кузовом.

Самоскидах-зерновозах на базі вантажних шасі з аналогічним причіпом з самоскидальним (зерновозним) кузовом.

Автопотяги-самоскиди із заднім розвантаженням кузова також можна зустріти в будівельній галузі.



Довга монтажна рама в напівпричепах та велика кількість осей дає змогу встановлювати на напівпричепи такі спеціалізовані кузовні надбудови, як автовози (трейлери), контейнеровози, панелевози, сортиментовози.





Додаткове удосконалення можливостей сідлових тягачів та причіпної техніки

Як і всю іншу вантажну техніку, сідловий тягач за кабіною або напівпричіп на задньому звисанні кузова можна оснастити корисним підйомним механізмом – мова йде про кран-маніпулятор зі стрілою шарнірно-зчленованого типу (Z-подібна конструкція стріли в транспортному стані). Наявність крана-маніпулятора надає можливість виконувати мобільні вантажопідіймальні роботи на будь-якій ділянці роботи тягача.

