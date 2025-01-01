Людська необережність спричинила три пожежі на Волині

пожежі на відкритих територіях на Волині.



Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



На Волині трапилося 3 пожежі на відкритих ділянках. Горіла стерня біля с. Горохова та в с. Растів Турійської громади, в також суха трава на околиці с. Боголюби Луцької громади.



Усі загоряння виникли вечірньої пори, їх причиною стало необережне поводження громадян з вогнем.



Силами рятувальників та працівників місцевих пожежних команд займання ліквідовані.



«Закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час господарювання на відкритих територіях та присадибних ділянках», - зазначили у ГУ ДСНС Волині.





