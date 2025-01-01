Людська необережність спричинила три пожежі на Волині

Людська необережність спричинила три пожежі на Волині
Упродовж минулої доби, 20 серпня, рятувальники ліквідували три пожежі на відкритих територіях на Волині.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

На Волині трапилося 3 пожежі на відкритих ділянках. Горіла стерня біля с. Горохова та в с. Растів Турійської громади, в також суха трава на околиці с. Боголюби Луцької громади.

Усі загоряння виникли вечірньої пори, їх причиною стало необережне поводження громадян з вогнем.

Силами рятувальників та працівників місцевих пожежних команд займання ліквідовані.

«Закликаємо громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час господарювання на відкритих територіях та присадибних ділянках», - зазначили у ГУ ДСНС Волині.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси
Сьогодні, 13:06
Людська необережність спричинила три пожежі на Волині
Сьогодні, 12:30
Кавові зерна: шлях від плантації до чашки
Сьогодні, 12:15
В обігу з’являться купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
Сьогодні, 12:05
Командир морпіхів ЗСУ на Миколаївщині виявився агентом фсб
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
У Нововолинську сталася пожежа в недобудованому приміщенні. ФОТО У Нововолинську сталася пожежа в недобудованому приміщенні. ФОТО
20 серпня, 21:56
На Волині горів житловий будинок: вогонь охопив кімнату На Волині горів житловий будинок: вогонь охопив кімнату
20 серпня, 10:38
У Володимирі діти підпалили колишній молокозавод: подробиці У Володимирі діти підпалили колишній молокозавод: подробиці
20 серпня, 08:20
На Волині горів ліс На Волині горів ліс
19 серпня, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси
Сьогодні, 13:06
 0
Людська необережність спричинила три пожежі на Волині
Сьогодні, 12:30
 0
Кавові зерна: шлях від плантації до чашки
Сьогодні, 12:15
 0
В обігу з’являться купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
Сьогодні, 12:05
 0
Командир морпіхів ЗСУ на Миколаївщині виявився агентом фсб
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8