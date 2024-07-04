В обігу з’являться купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»

Національний банк з 21 серпня вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. У правій верхній частині на зворотному боці банкнот буде розміщено патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!"

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться, що всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Модифікованими банкнотами номіналом 20 гривень НБУ з 21 серпня підкріплюватиме банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу банкнот.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти, повідомляє Нацбанк.

"Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску та обов’язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки", – йдеться в повідомленні.
