Стало відомо про першу постраждалу від російської атаки на Луцьк

ранкової ворожої атаки сьогодні, 21 серпня, уламками скла була травмована 48-річна жінка.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала отримала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.



Відомо, що потерпіла є матір’ю рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі.





