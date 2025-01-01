Стало відомо про першу постраждалу від російської атаки на Луцьк
Сьогодні, 11:11
У Луцьку під час ранкової ворожої атаки сьогодні, 21 серпня, уламками скла була травмована 48-річна жінка.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала отримала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.
Відомо, що потерпіла є матір’ю рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі.
