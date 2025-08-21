Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України, – The Times

Європейські країни хочуть, щоб президент США Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки від США для Україні.

Про це пише Українська правда з посиланням на The Times.

Зокрема, високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

Це питання піднімалося на зустрічі генерала Дена Кейна, голови Об'єднаного комітету начальників штабів США із військовими представниками з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії для обговорення гарантій безпеки США.

Так, НАТО зараз здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Михайла Когелнічану в Румунії, яка була центром для американських військ під час війни в Іраку та є найімовірнішим місцем розташування американських літаків.

Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні.

В Європі хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot та Nasams, а також дозволу на польоти літаків-розвідників над Чорним морем.

Британські літаки Rivet Joint проводять розвідувальні місії з перших днів війни, але літаки виробництва Boeing потребують схвалення Америки для польотів.

У рамках так званої коаліції охочих Велика Британія запропонувала розгорнути винищувачі Typhoon на заході Україні та бригаду з 3000-5000 військовослужбовців для навчання української армії. Франція, Канада та Австралія також можуть направити війська на захід України.

Однак Росія заперечує проти розгортання будь-яких західних військ. У середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москві та Пекіну слід надати право вето на військову підтримку України з боку Заходу, а також назвав переговори НАТО щодо гарантій безпеки "шляхом у нікуди".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Україні в межах потенційної мирної угоди з Росією.

18 серпня президент США Дональд Трамп після розмови з главою Кремля володимиром путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

