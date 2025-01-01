Спомин про Героя. Спецпризначенець із Волині поліг на Луганщині

Старшинана псевдо Самара поліг 30 грудня 2022 року під час бойового завдання поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Захисникові назавжди 51.Про це у фейсбуці повідомляє Меморіал Героїв.Сергій народився 3 квітня 1971 року в селищі Шацьк Волинської області. З юності захоплювався спортом, мав середню освіту. У цивільному житті їздив на заробітки до Польщі. На дозвіллі любив рибалити.У листопаді 2022 року чоловік став на захист своєї країни, долучившись до лав захисників. Воював у складі батальйону «Дике Поле» 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна ЗСУ.«Мій чоловік був чудовим батьком, чоловіком і другом. Добрий і справедливий, завжди приходив на допомогу. Невимовно боляче розуміти, що його більше немає з нами. Назавжди в наших серцях», – написалаПоховали Сергія в рідному Шацьку.У нього залишились дружина, діти та сестра.