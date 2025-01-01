Спомин про Героя. Спецпризначенець із Волині поліг на Луганщині

Старшина Сергій Хом'як на псевдо Самара поліг 30 грудня 2022 року під час бойового завдання поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Захисникові назавжди 51.

Про це у фейсбуці повідомляє Меморіал Героїв.

Сергій народився 3 квітня 1971 року в селищі Шацьк Волинської області. З юності захоплювався спортом, мав середню освіту. У цивільному житті їздив на заробітки до Польщі. На дозвіллі любив рибалити.

У листопаді 2022 року чоловік став на захист своєї країни, долучившись до лав захисників. Воював у складі батальйону «Дике Поле» 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна ЗСУ.

«Мій чоловік був чудовим батьком, чоловіком і другом. Добрий і справедливий, завжди приходив на допомогу. Невимовно боляче розуміти, що його більше немає з нами. Назавжди в наших серцях», – написала Ольга Хом'як.

Поховали Сергія в рідному Шацьку.

У нього залишились дружина, діти та сестра.
