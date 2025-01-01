Спомин про Героя. Спецпризначенець із Волині поліг на Луганщині
Сьогодні, 10:30
Старшина Сергій Хом'як на псевдо Самара поліг 30 грудня 2022 року під час бойового завдання поблизу села Червонопопівка на Луганщині. Захисникові назавжди 51.
Про це у фейсбуці повідомляє Меморіал Героїв.
Сергій народився 3 квітня 1971 року в селищі Шацьк Волинської області. З юності захоплювався спортом, мав середню освіту. У цивільному житті їздив на заробітки до Польщі. На дозвіллі любив рибалити.
У листопаді 2022 року чоловік став на захист своєї країни, долучившись до лав захисників. Воював у складі батальйону «Дике Поле» 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна ЗСУ.
«Мій чоловік був чудовим батьком, чоловіком і другом. Добрий і справедливий, завжди приходив на допомогу. Невимовно боляче розуміти, що його більше немає з нами. Назавжди в наших серцях», – написала Ольга Хом'як.
Поховали Сергія в рідному Шацьку.
У нього залишились дружина, діти та сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Меморіал Героїв.
Сергій народився 3 квітня 1971 року в селищі Шацьк Волинської області. З юності захоплювався спортом, мав середню освіту. У цивільному житті їздив на заробітки до Польщі. На дозвіллі любив рибалити.
У листопаді 2022 року чоловік став на захист своєї країни, долучившись до лав захисників. Воював у складі батальйону «Дике Поле» 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна ЗСУ.
«Мій чоловік був чудовим батьком, чоловіком і другом. Добрий і справедливий, завжди приходив на допомогу. Невимовно боляче розуміти, що його більше немає з нами. Назавжди в наших серцях», – написала Ольга Хом'як.
Поховали Сергія в рідному Шацьку.
У нього залишились дружина, діти та сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Національна легенда України»: народний артист з Луцька Василь Зінкевич отримав від президента відзнаку
Сьогодні, 11:05
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України, – The Times
Сьогодні, 10:49
Спомин про Героя. Спецпризначенець із Волині поліг на Луганщині
Сьогодні, 10:30
Аварія в центрі Луцька: є постраждалий
Сьогодні, 10:13