«Національна легенда України»: народний артист з Луцька Василь Зінкевич отримав від президента відзнаку

Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Герой України Василь Зінкевич отримав від президента Володимира Зеленського відзнаку "Національна легенда України".

Про це 20 серпня повідомили в Офісі президента, пише Суспільне.

10 відзнак "Національна легенда України" вручили військовим, спортсменам, митцям і меценатам.

На сайті президента зазначили, що пісні лучанина Василя Зінкевича увійшли до золотого фонду української музики XX століття. Саме у виконанні тріо "Смерічка"» у складі Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та Володимира Івасюка вперше прозвучала легендарна "Червона рута".
Що відомо про Василя Зінкевича і його творчість

1 травня 2025 року виповнилося 80 років народному артисту України Василю Зінкевичу, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка, Герою України, почесному громадянину Луцька. З 1975 року Василь Зінкевич у Волинській філармонії працював солістом вокально-інструментального ансамблю "Світязь".

Артист був фронтменом гуртів ВІА "Смерічка" і "Світязь". Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.

