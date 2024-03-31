«Національна легенда України»: народний артист з Луцька Василь Зінкевич отримав від президента відзнаку

Василь Зінкевич отримав від президента Володимира Зеленського відзнаку "Національна легенда України".



Про це 20 серпня повідомили в Офісі президента, пише



10 відзнак "Національна легенда України" вручили військовим, спортсменам, митцям і меценатам.



На сайті президента зазначили, що пісні лучанина Василя Зінкевича увійшли до золотого фонду української музики XX століття. Саме у виконанні тріо "Смерічка"» у складі Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та Володимира Івасюка вперше прозвучала легендарна "Червона рута".



Що відомо про Василя Зінкевича і його творчість



1 травня 2025 року виповнилося 80 років народному артисту України Василю Зінкевичу, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка, Герою України, почесному громадянину Луцька. З 1975 року Василь Зінкевич у Волинській філармонії працював солістом вокально-інструментального ансамблю "Світязь".



Артист був фронтменом гуртів ВІА "Смерічка" і "Світязь". Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.

Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Герой Україниотримав від президентавідзнаку "Національна легенда України".Про це 20 серпня повідомили в Офісі президента, пише Суспільне 10 відзнак "Національна легенда України" вручили військовим, спортсменам, митцям і меценатам.На сайті президента зазначили, що пісні лучанина Василя Зінкевича увійшли до золотого фонду української музики XX століття. Саме у виконанні тріо "Смерічка"» у складі Василя Зінкевича,тавперше прозвучала легендарна "Червона рута".1 травня 2025 року виповнилося 80 років народному артисту України Василю Зінкевичу, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка, Герою України, почесному громадянину Луцька. З 1975 року Василь Зінкевич у Волинській філармонії працював солістом вокально-інструментального ансамблю "Світязь".Артист був фронтменом гуртів ВІА "Смерічка" і "Світязь". Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.

