«Національна легенда України»: народний артист з Луцька Василь Зінкевич отримав від президента відзнаку
Сьогодні, 11:05
Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, Герой України Василь Зінкевич отримав від президента Володимира Зеленського відзнаку "Національна легенда України".
Про це 20 серпня повідомили в Офісі президента, пише Суспільне.
10 відзнак "Національна легенда України" вручили військовим, спортсменам, митцям і меценатам.
На сайті президента зазначили, що пісні лучанина Василя Зінкевича увійшли до золотого фонду української музики XX століття. Саме у виконанні тріо "Смерічка"» у складі Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та Володимира Івасюка вперше прозвучала легендарна "Червона рута".
Що відомо про Василя Зінкевича і його творчість
1 травня 2025 року виповнилося 80 років народному артисту України Василю Зінкевичу, лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка, Герою України, почесному громадянину Луцька. З 1975 року Василь Зінкевич у Волинській філармонії працював солістом вокально-інструментального ансамблю "Світязь".
Артист був фронтменом гуртів ВІА "Смерічка" і "Світязь". Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.
