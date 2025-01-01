Командир морпіхів ЗСУ на Миколаївщині виявився агентом фсб

Працівники СБУ затримали «крота» фсб у бригаді морпіхів ЗСУ. Він коригував ворожі удари та вербував інших воїнів з’єднання.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони ще одного агента фсб. Ним виявився завербований ворогом офіцер – командир взводу безпілотних авіакомплексів однієї з бригад морської піхоти ЗСУ, що воює на південному фронті.

За матеріалами справи, фігурант «зливав» окупантам геолокації свого підрозділу для коригування ворожого вогню по українських захисниках.

Додатково він наводив повітряні атаки рф по запасних командних пунктах суміжних військових частин Сил оборони та їхніх складах з боєприпасами.

Ще одним завданням «крота» був пошук потенційних кандидатів для вербування до складу агентурного апарату фсб.

Як встановило розслідування, він намагався схилити до співпраці з агресором інших військових з’єднання, про що доповідав своєму куратору.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і завчасно провели заходи для убезпечення локацій та особового складу Сил оборони в зоні агентурної активності фсб.

На фінальному етапі спецоперації військова контррозвідка Служби безпеки затримала російського «крота» за місцем базування його підрозділу.
Під час обшуків у затриманого вилучено «флешку» з таємною інформацією, яку він мав передати до фсб. Також виявлено два телефони, з яких агент контактував з куратором.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала військового через його родичів з тимчасово окупованої частини території Луганщини.

Слідчі СБУ в Миколаївській області вручили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

