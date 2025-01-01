Над Волинню сили ППО знищили 12 російських повітряних цілей: є руйнування будівель
Сьогодні, 10:00
Усю ніч і ранок область та Луцьк потерпали від атаки ворожих БпЛА та ракети. Усього було 12 ворожих цілей.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"Наслідки уточнюються та, на щастя, інформації про загиблих та потерпілих немає. Є незначні руйнування будівель. На місцях вже працюють всі відповідні служби.
Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист Волині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки у ніч на 21 серпня.
Вранці, 21 серпня, російський дрон знову атакував Луцьк.
Повторну повітряну тривогу в місті та області оголосили о 07:49, відбій - 0 09.01.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
"Наслідки уточнюються та, на щастя, інформації про загиблих та потерпілих немає. Є незначні руйнування будівель. На місцях вже працюють всі відповідні служби.
Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист Волині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки у ніч на 21 серпня.
Вранці, 21 серпня, російський дрон знову атакував Луцьк.
Повторну повітряну тривогу в місті та області оголосили о 07:49, відбій - 0 09.01.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Як це немає потерпідих? Якщо зруйнували чи пошкодили людям житло, або перетворили в металобрухт авто то хіба вони не потерпілі?
Вони мали на увазі ПОРАНЕНИХ немає. такі грамотні писаки у нас.
Останні новини
Спомин про Героя. Спецпризначенець із Волині поліг на Луганщині
Сьогодні, 10:30
Аварія в центрі Луцька: є постраждалий
Сьогодні, 10:13
Над Волинню сили ППО знищили 12 російських повітряних цілей: є руйнування будівель
Сьогодні, 10:00
Українські воїни збили понад пів тисячі ракет та дронів
Сьогодні, 09:31
Моторошні фото наслідків ракетно-дронової атаки по Львову
Сьогодні, 09:27