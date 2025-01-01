Над Волинню сили ППО знищили 12 російських повітряних цілей: є руйнування будівель

Над Волинню сили ППО знищили 12 російських повітряних цілей: є руйнування будівель
Усю ніч і ранок область та Луцьк потерпали від атаки ворожих БпЛА та ракети. Усього було 12 ворожих цілей.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

"Наслідки уточнюються та, на щастя, інформації про загиблих та потерпілих немає. Є незначні руйнування будівель. На місцях вже працюють всі відповідні служби.

Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист Волині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки у ніч на 21 серпня.

Вранці, 21 серпня, російський дрон знову атакував Луцьк.

Повторну повітряну тривогу в місті та області оголосили о 07:49, відбій - 0 09.01.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як це немає потерпідих? Якщо зруйнували чи пошкодили людям житло, або перетворили в металобрухт авто то хіба вони не потерпілі?
Відповісти
Вони мали на увазі ПОРАНЕНИХ немає. такі грамотні писаки у нас.
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спомин про Героя. Спецпризначенець із Волині поліг на Луганщині
Сьогодні, 10:30
Аварія в центрі Луцька: є постраждалий
Сьогодні, 10:13
Над Волинню сили ППО знищили 12 російських повітряних цілей: є руйнування будівель
Сьогодні, 10:00
Українські воїни збили понад пів тисячі ракет та дронів
Сьогодні, 09:31
Моторошні фото наслідків ракетно-дронової атаки по Львову
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
Стало відомо про першу постраждалу від російської атаки на Луцьк Стало відомо про першу постраждалу від російської атаки на Луцьк
Сьогодні, 11:11
Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки: у місті лунали вибухи Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки: у місті лунали вибухи
Сьогодні, 06:59
У Луцьку на ремонт квартир, які постраждали внаслідок російського обстрілу, виділили понад 3 мільйони У Луцьку на ремонт квартир, які постраждали внаслідок російського обстрілу, виділили понад 3 мільйони
20 серпня, 16:14
Російські атаки на Луцьк: у місті треба відремонтувати дахи в 11 багатоповерхівках Російські атаки на Луцьк: у місті треба відремонтувати дахи в 11 багатоповерхівках
18 серпня, 14:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси
Сьогодні, 13:06
 0
Людська необережність спричинила три пожежі на Волині
Сьогодні, 12:30
 0
Кавові зерна: шлях від плантації до чашки
Сьогодні, 12:15
 0
В обігу з’являться купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
Сьогодні, 12:05
 0
Командир морпіхів ЗСУ на Миколаївщині виявився агентом фсб
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8