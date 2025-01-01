Над Волинню сили ППО знищили 12 російських повітряних цілей: є руйнування будівель

Усю ніч і ранок область та Луцьк потерпали від атаки ворожих БпЛА та ракети. Усього було 12 ворожих цілей.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Наслідки уточнюються та, на щастя, інформації про загиблих та потерпілих немає. Є незначні руйнування будівель. На місцях вже працюють всі відповідні служби.Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист Волині", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, щоу ніч на 21 серпня.Вранці, 21 серпня,Повторну повітряну тривогу в місті та області оголосили о 07:49, відбій - 0 09.01.