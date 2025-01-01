Моторошні фото наслідків ракетно-дронової атаки по Львову

масовану атаку по Львову, є загиблий та постраждалі.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях.



Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Виникли пожежі.



На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Попередньо відомо про двох травмованих.



На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.

















