Моторошні фото наслідків ракетно-дронової атаки по Львову
Сьогодні, 09:27
Вночі сьогодні, 21 серпня, російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову, є загиблий та постраждалі.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях.
Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Виникли пожежі.
На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Попередньо відомо про двох травмованих.
На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях.
Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспортні засоби. Виникли пожежі.
На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Попередньо відомо про двох травмованих.
На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські воїни збили понад пів тисячі ракет та дронів
Сьогодні, 09:31
Моторошні фото наслідків ракетно-дронової атаки по Львову
Сьогодні, 09:27