Воїн волинської бригади 8 разів проходив ВЛК, щоб потрапити до ЗСУ

Військовослужбовець волинської 100-ї окремої механізованої бригади Владислав із позивним «Краб» вісім разів намагався пройти ВЛК, аби потрапити на фронт.

У 19 років хлопець таки досягнув своєї мети і зараз разом із побратимами наближає нашу Перемогу, повідомляє у фейсбуці 19 армійський корпус.

Владислав служить у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.

Колишній адміністратор магазину: у 19 років зробив вибір служити — у 21 вже один із найкращих пілотів.

Його історія про відповідальність, дисципліну й команду, що тримає небо. Детальніше – у відео.


