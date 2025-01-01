Воїн волинської бригади 8 разів проходив ВЛК, щоб потрапити до ЗСУ
Сьогодні, 09:12
Військовослужбовець волинської 100-ї окремої механізованої бригади Владислав із позивним «Краб» вісім разів намагався пройти ВЛК, аби потрапити на фронт.
У 19 років хлопець таки досягнув своєї мети і зараз разом із побратимами наближає нашу Перемогу, повідомляє у фейсбуці 19 армійський корпус.
Владислав служить у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.
Колишній адміністратор магазину: у 19 років зробив вибір служити — у 21 вже один із найкращих пілотів.
Його історія про відповідальність, дисципліну й команду, що тримає небо. Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У 19 років хлопець таки досягнув своєї мети і зараз разом із побратимами наближає нашу Перемогу, повідомляє у фейсбуці 19 армійський корпус.
Владислав служить у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.
Колишній адміністратор магазину: у 19 років зробив вибір служити — у 21 вже один із найкращих пілотів.
Його історія про відповідальність, дисципліну й команду, що тримає небо. Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Українські воїни збили понад пів тисячі ракет та дронів
Сьогодні, 09:31
Моторошні фото наслідків ракетно-дронової атаки по Львову
Сьогодні, 09:27
Воїн волинської бригади 8 разів проходив ВЛК, щоб потрапити до ЗСУ
Сьогодні, 09:12
Російський дрон знову над Луцьком: працюють сили ППО
Сьогодні, 08:37