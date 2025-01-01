Воїн волинської бригади 8 разів проходив ВЛК, щоб потрапити до ЗСУ

100-ї окремої механізованої бригади Владислав із позивним «Краб» вісім разів намагався пройти ВЛК, аби потрапити на фронт.



У 19 років хлопець таки досягнув своєї мети і зараз разом із побратимами наближає нашу Перемогу, повідомляє у фейсбуці 19 армійський корпус.



Владислав служить у 100 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ.



Колишній адміністратор магазину: у 19 років зробив вибір служити — у 21 вже один із найкращих пілотів.



Його історія про відповідальність, дисципліну й команду, що тримає небо. Детальніше – у відео.





