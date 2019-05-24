Російський дрон знову над Луцьком: працюють сили ППО
Сьогодні, 08:37
Вранці, 21 серпня, російський дрон знову атакував Луцьк.
Повторну повітряну тривогу в місті та області оголосили о 07:49.
"1 ворожий БПЛА долітає з Рівненщини до Волинської області курсом на Луцьк.
Ворожий БПЛА влітає в Луцьк", - повідомив міський голова Ігор Поліщук.
У місті працюють сили ППО.
Про загрозу застосування ударного БпЛА для Луцька повідомляли й Повітряні сили ЗС України.
"Волинська область - ворожий БпЛА в напрямку м. Луцьк.
БпЛА на Рівненщині курсом на захід", - зазначили там.
Нагадаємо, що Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки у ніч на 21 серпня.
Нагадаємо, що Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки у ніч на 21 серпня.
