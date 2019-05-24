Російський дрон знову над Луцьком: працюють сили ППО

Російський дрон знову над Луцьком: працюють сили ППО
Вранці, 21 серпня, російський дрон знову атакував Луцьк.

Повторну повітряну тривогу в місті та області оголосили о 07:49.

"1 ворожий БПЛА долітає з Рівненщини до Волинської області курсом на Луцьк.

Ворожий БПЛА влітає в Луцьк", - повідомив міський голова Ігор Поліщук.

У місті працюють сили ППО.

Про загрозу застосування ударного БпЛА для Луцька повідомляли й Повітряні сили ЗС України.

"Волинська область - ворожий БпЛА в напрямку м. Луцьк.

БпЛА на Рівненщині курсом на захід", - зазначили там.


Нагадаємо, що Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки у ніч на 21 серпня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, дрон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїн волинської бригади 8 разів проходив ВЛК, щоб потрапити до ЗСУ
Сьогодні, 09:12
Росіяни атакували низку міст, серед них - Мукачево і Львів. Є поранені та загиблий
Сьогодні, 09:00
Російський дрон знову над Луцьком: працюють сили ППО
Сьогодні, 08:37
На Волинь привезли партію вакцини для домашньої птиці
Сьогодні, 08:25
Навчальний рік в Україні триватиме довше
Сьогодні, 07:31
Схожі новини
Коли мешканці повернуться у будинок на Відродження у Луцьку, куди влучив російський дрон Коли мешканці повернуться у будинок на Відродження у Луцьку, куди влучив російський дрон
07 січня, 10:47
Показали новий ролик про Луцьк, який зняли з висоти пташиного польоту. ВІДЕО Показали новий ролик про Луцьк, який зняли з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
24 травня, 2019, 08:34
Стало відомо про першу постраждалу від російської атаки на Луцьк Стало відомо про першу постраждалу від російської атаки на Луцьк
Сьогодні, 11:11
«Національна легенда України»: народний артист з Луцька Василь Зінкевич отримав від президента відзнаку «Національна легенда України»: народний артист з Луцька Василь Зінкевич отримав від президента відзнаку
Сьогодні, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси
Сьогодні, 13:06
 0
Людська необережність спричинила три пожежі на Волині
Сьогодні, 12:30
 0
Кавові зерна: шлях від плантації до чашки
Сьогодні, 12:15
 0
В обігу з’являться купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
Сьогодні, 12:05
 0
Командир морпіхів ЗСУ на Миколаївщині виявився агентом фсб
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8