На Волинь привезли партію вакцини для домашньої птиці
На Волинь надійшла партії вакцини для проведення планових протиепізоотичних заходів проти хвороби Ньюкасла для домашньої птиці.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області.

13 серпня вперше цього року на Волинь надійшла вакцина проти вірусу Ньюкасла — небезпечного висококонтагіозного інфекційного захворювання птиці (особливо родини курячих — індиків, курей). Закупівлю здійснено за кошти державного бюджету в межах протиепізоотичних заходів.

Основні характеристики хвороби — ураження центральної нервової системи, респіраторних, вісцеральних органів та висока смертність.

Інкубаційний період хвороби триває від 2–5 днів до 21 дня. Вірус хвороби Ньюкасла може бути в усіх виділеннях хворої птиці, а також у крові, яйцях тощо. Зараження відбувається при контакті хворої птиці зі здоровою.

Збудник передається через інфіковані повітря, воду, корм, пил, перо, пух, одяг обслуговуючого персоналу, тару, транспорт, обладнання тощо. Переносниками можуть бути і синантропна птиця (та, що живе біля людей), а також тварини, птахи, гризуни, комахи.

Єдиний засіб захистити птицю від цієї небезпечної хвороби – своєчасна імунізація всього поголів'я сучасними вакцинами, зареєстрованими в Україні. Вакцинацію (шляхом капання та випоювання) проводять лише клінічно здоровій птиці, охоплюючи все поголів’я в господарстві.

Наголошуємо, вакцинувати птицю в цей період слід усім приватним господарствам, незалежно від чисельності поголів'я. Про дату вакцинації свійської птиці старости та селищні голови надаватимуть інформацію власникам птиці, яку важливо не ігнорувати. Наполегливо радимо не випускати птицю по дворах під час здійснення протиепізоотичних заходів.

Отримана партія кількістю понад один мільйон доз дасть можливість провести вакцинацію масштабно, охопивши господарства приватного сектору. Також цього року передбачене надходження другої партії вакцини проти хвороби Ньюкасла. Роботу з вакцинами вже розпочали державні ветлікарні у Луцькій і Ковельській громадах. До кінця 2025 року вакцинація охопить всі волинські господарства, де утримується птиця.

Додатково:
У людини вірус Ньюкасла може викликати пригнічення, серйозні кон’юнктивіти та риніти.

