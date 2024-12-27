Навчальний рік в Україні триватиме довше
Сьогодні, 07:31
Умови початку і завершення навчального року в Україні, вихід на канікули визначатиме педагогічна рада, враховуючи низку умов.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
Уряд ухвалив постанову, згідно з якою авчальний рік як зазвичай має розпочатися в Україні 1 вересня. У офіційному документі вказано, що 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Втім є певні уточнення.
Структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти.
Рішення про завершення навчання і канікули ухвалюватимуть заклади освіти. Педагогічна рада буде враховувати:
навчальне навантаження;
безпекову ситуацію в регіоні;
потреби та стан учнів і учениць;
готовність педагогів і педагогинь.
Дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України скасувало наказ № 1112 про дистанційне навчання, але його положення інтегрують в інші документи. Навчальний рік 2025-2026 розпочнеться 1 вересня, канікули очікуються з кінця жовтня.
