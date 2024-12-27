Навчальний рік в Україні триватиме довше

Навчальний рік в Україні триватиме довше
Умови початку і завершення навчального року в Україні, вихід на канікули визначатиме педагогічна рада, враховуючи низку умов.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Уряд ухвалив постанову, згідно з якою авчальний рік як зазвичай має розпочатися в Україні 1 вересня. У офіційному документі вказано, що 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Втім є певні уточнення.

Структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти.

Рішення про завершення навчання і канікули ухвалюватимуть заклади освіти. Педагогічна рада буде враховувати:

навчальне навантаження;
безпекову ситуацію в регіоні;
потреби та стан учнів і учениць;
готовність педагогів і педагогинь.

Дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України скасувало наказ № 1112 про дистанційне навчання, але його положення інтегрують в інші документи. Навчальний рік 2025-2026 розпочнеться 1 вересня, канікули очікуються з кінця жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, освіта, навчальний рік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський дрон знову над Луцьком: працюють сили ППО
Сьогодні, 08:37
На Волинь привезли партію вакцини для домашньої птиці
Сьогодні, 08:25
Навчальний рік в Україні триватиме довше
Сьогодні, 07:31
Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки: у місті лунали вибухи
Сьогодні, 06:59
У Луцьку водій вантажівки прим'яв припаркований Audi та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям
23 травня, 05:28
З січня 2025 року вчителі отримуватимуть доплату до зарплати З січня 2025 року вчителі отримуватимуть доплату до зарплати
27 грудня, 2024, 23:19
Коли волинські школярі підуть на осінні, зимові, весняні та літні канікули Коли волинські школярі підуть на осінні, зимові, весняні та літні канікули
19 вересня, 2024, 07:31
Троє випускників з Волині здали НМТ на 600 балів Троє випускників з Волині здали НМТ на 600 балів
04 липня, 2024, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси
Сьогодні, 13:06
 0
Людська необережність спричинила три пожежі на Волині
Сьогодні, 12:30
 0
Кавові зерна: шлях від плантації до чашки
Сьогодні, 12:15
 0
В обігу з’являться купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
Сьогодні, 12:05
 0
Командир морпіхів ЗСУ на Миколаївщині виявився агентом фсб
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8