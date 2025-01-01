Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки: у місті лунали вибухи

Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки: у місті лунали вибухи
Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки у ніч на 21 серпня.

Російські війська застосували безпілотники та ракету, у місті лунали вибухи.

Працювали сили протиповітряної оборони.

О 2.17 міський голова Ігор Поліщук повідомив про атаку ударних дронів на Луцьк.

"Щонайменше 4 ворожих БПЛА курсом на Луцьк.

3 ворожих БПЛА на Рівненщині в напрямку Волинської області.

Ворожі БПЛА на підльоті до Луцька.

Ще один ворожий БПЛА зі сторони м. Рожище.

Ще один ворожий БПЛА курсом на Луцьк.

Можлива ракетна атака на місто", - повідомляв про небезпеку мер міста.

Повітряні сили також повідомляли про ворожі ударні БпЛА, які рухалися у напрямку Луцька.

"Сьогодні вночі наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА та ракети.

Слава Богу, станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає.

Дякуємо бійцям ППО", - зазначив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь привезли партію вакцини для домашньої птиці
Сьогодні, 08:25
Навчальний рік в Україні триватиме довше
Сьогодні, 07:31
Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки: у місті лунали вибухи
Сьогодні, 06:59
У Луцьку водій вантажівки прим'яв припаркований Audi та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Нідерланди перекидають Patriot до Польщі для захисту логістичного центру України
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
Стало відомо про першу постраждалу від російської атаки на Луцьк Стало відомо про першу постраждалу від російської атаки на Луцьк
Сьогодні, 11:11
Над Волинню сили ППО знищили 12 російських повітряних цілей: є руйнування будівель Над Волинню сили ППО знищили 12 російських повітряних цілей: є руйнування будівель
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на ремонт квартир, які постраждали внаслідок російського обстрілу, виділили понад 3 мільйони У Луцьку на ремонт квартир, які постраждали внаслідок російського обстрілу, виділили понад 3 мільйони
20 серпня, 16:14
Російські атаки на Луцьк: у місті треба відремонтувати дахи в 11 багатоповерхівках Російські атаки на Луцьк: у місті треба відремонтувати дахи в 11 багатоповерхівках
18 серпня, 14:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси
Сьогодні, 13:06
 0
Людська необережність спричинила три пожежі на Волині
Сьогодні, 12:30
 0
Кавові зерна: шлях від плантації до чашки
Сьогодні, 12:15
 0
В обігу з’являться купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
Сьогодні, 12:05
 0
Командир морпіхів ЗСУ на Миколаївщині виявився агентом фсб
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8