Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки: у місті лунали вибухи

Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки у ніч на 21 серпня.Російські війська застосували безпілотники та ракету, у місті лунали вибухи.Працювали сили протиповітряної оборони.О 2.17 міський головаповідомив про атаку ударних дронів на Луцьк."Щонайменше 4 ворожих БПЛА курсом на Луцьк.3 ворожих БПЛА на Рівненщині в напрямку Волинської області.Ворожі БПЛА на підльоті до Луцька.Ще один ворожий БПЛА зі сторони м. Рожище.Ще один ворожий БПЛА курсом на Луцьк.Можлива ракетна атака на місто", - повідомляв про небезпеку мер міста.Повітряні сили також повідомляли про ворожі ударні БпЛА, які рухалися у напрямку Луцька."Сьогодні вночі наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА та ракети.Слава Богу, станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає.Дякуємо бійцям ППО", - зазначив міський голова Луцька