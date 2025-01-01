Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки: у місті лунали вибухи
Сьогодні, 06:59
Луцьк зазнав ракетно-дронової атаки у ніч на 21 серпня.
Російські війська застосували безпілотники та ракету, у місті лунали вибухи.
Працювали сили протиповітряної оборони.
О 2.17 міський голова Ігор Поліщук повідомив про атаку ударних дронів на Луцьк.
"Щонайменше 4 ворожих БПЛА курсом на Луцьк.
3 ворожих БПЛА на Рівненщині в напрямку Волинської області.
Ворожі БПЛА на підльоті до Луцька.
Ще один ворожий БПЛА зі сторони м. Рожище.
Ще один ворожий БПЛА курсом на Луцьк.
Можлива ракетна атака на місто", - повідомляв про небезпеку мер міста.
Повітряні сили також повідомляли про ворожі ударні БпЛА, які рухалися у напрямку Луцька.
"Сьогодні вночі наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БПЛА та ракети.
Слава Богу, станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає.
Дякуємо бійцям ППО", - зазначив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
