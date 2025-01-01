У Луцьку водій вантажівки прим'яв припаркований Audi та втік. ВІДЕО

У Луцьку водій вантажівки скоїв ДТП та поїхав з місця події: патрульні склали адміністративні матеріали.Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Сергія Тимошенка, - повідомляють на сторінці патрульної поліції.Заявник повідомив, що водій Mercedes-Benz, рухаючись заднім ходом, зачепив припаркований Audi та залишив місце пригоди.У результаті обидва авто отримали механічні пошкодження.Патрульні оперативно встановили порушника та склали на нього протоколи за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст.122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.Поліцейські нагадують водіям: "Втеча з місця ДТП не звільняє від відповідальності, а лише погіршує ситуацію".