У Луцьку водій вантажівки прим'яв припаркований Audi та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
У Луцьку водій вантажівки скоїв ДТП та поїхав з місця події: патрульні склали адміністративні матеріали.
Сьогодні ми отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Сергія Тимошенка, - повідомляють на сторінці патрульної поліції.
Заявник повідомив, що водій Mercedes-Benz, рухаючись заднім ходом, зачепив припаркований Audi та залишив місце пригоди.
У результаті обидва авто отримали механічні пошкодження.
Патрульні оперативно встановили порушника та склали на нього протоколи за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст.122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.
Поліцейські нагадують водіям: "Втеча з місця ДТП не звільняє від відповідальності, а лише погіршує ситуацію".
