Росіяни атакували низку міст, серед них - Мукачево і Львів. Є поранені та загиблий
Війська рф у ніч проти 21 серпня атакували Україну крилатими ракетами та безпілотниками. Під ударом були Мукачево на Закарпатті, Львів, Луцьк та Запоріжжя.

Про це повідомила місцева влада в регіонах, пише Громадське.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару на одному з підприємств міста виникла масштабна пожежа, там уже працюють рятувальники, сповістила Мукачівська міська рада. Місцевих закликали щільно зачиняти вікна та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

До лікарні Святого Мартина «швидкими» відвезли 10 людей, ще двоє постраждалих звернулися самостійно. На стаціонарному лікуванні перебувають п’ять пацієнтів, вони у стабільному стані.

Міський голова Андрій Балога зазначив, що це було цивільне підприємство, що забезпечувало роботою тисячі мешканців громади та району.

За даними львівського міського голови Андрія Садового, Львів був під атакою «шахедів» та ракети.

Як і місяць тому, прилетіло на вулицю Олени Степанівни. Попередньо, є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи.

У місті відомо про трьох постраждалих, серед них чоловік у важкому стані, який вже в операційній. Також є одна загибла людина. Пошкоджені десятки житлових будинків, розповів голова ОВА Максим Козицький.

Крім того, під ударом було Запоріжжя. Унаслідок двох ударів є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури, розповів голова ОВА Іван Федоров. Вибухова хвиля понівечила й будинки поруч — там вибиті вікна.

Також під атакою був Луцьк, а в Києві звітували про роботу протиповітряної оборони.

