Аварія в центрі Луцька: є постраждалий





Про це у телеграмі повідомляє



У центрі Луцька зіткнулися авто і мотоцикл.



Аварія сталася вчора ввечері на проспекті Волі.



Постраждав водій двоколісного. Нині він перебуває у лікарні.





