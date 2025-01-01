Аварія в центрі Луцька: є постраждалий
Сьогодні, 10:13
На центральній вулиці Луцька – проспекті Волін – вчора, 21 серпня, вечірньої пори трапилася автопригода з постраждалим.
Про це у телеграмі повідомляє ВолиньПост.
У центрі Луцька зіткнулися авто і мотоцикл.
Аварія сталася вчора ввечері на проспекті Волі.
Постраждав водій двоколісного. Нині він перебуває у лікарні.
