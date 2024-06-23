Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси

Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси
Під час комбінованої атаки РФ 21 серпня на Волині та Рівненщині зафіксували дві лісові пожежі.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Поліського лісового офісу Світлана Думська. З її слів, ліси горіли через падіння російських безпілотників.

Займання зафіксували системи відеоспостереження за лісовими масивами. Пожежі ліквідовували 15 працівників лісової охорони та працівники пожежних станцій.

Вогонь вдалося швидко локалізувати, В результаті пожежа на Волині вигоріло 0,2 га, на Рівненщині вдалося уникнути втрат насаджень, зазначила Світлана Думська.

"Для ізоляції осередків займання облаштовано мінералізовані смуги, на місцях ведеться чергування. Дякуємо силам ППО", — додала речниця.

Що відомо про комбіновану атаку РФ 21 серпня

У ніч на 21 серпня РФ здійснила масовану атаку, застосувавши ракети різних типів та безпілотники. Загалом Україну атакували 614 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 577 цілей, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Руйнування зафіксували у Львові, одна людина загинула, ще троє — травмувалися. Також є "влучання" у Мукачево, травмувалися 15 людей.

На Рівненщині внаслідок нічної атаки були пошкоджені цивільні об’єкти — у приватному житловому будинку загорівся дах, у будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки. Люди не постраждали.

Над Волинню вночі зафіксували 12 повітряних цілей. За даними рятувальників, є травмована — 48-річну жінку ушпиталили з ранами рук, ніг і спини. Також є незначні руйнування цивільної інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Вікна у Луцьку: чому варто обирати компанію «Wintera»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси
Сьогодні, 13:06
Людська необережність спричинила три пожежі на Волині
Сьогодні, 12:30
Кавові зерна: шлях від плантації до чашки
Сьогодні, 12:15
В обігу з’являться купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
Сьогодні, 12:05
Командир морпіхів ЗСУ на Миколаївщині виявився агентом фсб
Сьогодні, 11:39
Схожі новини
Чому росіяни вночі гатили по Волині: думка експерта. ВІДЕО Чому росіяни вночі гатили по Волині: думка експерта. ВІДЕО
09 липня, 22:46
У Луцьку спеціальна комісія оглядає будинки, які постраждали від обстрілу рф. ВІДЕО У Луцьку спеціальна комісія оглядає будинки, які постраждали від обстрілу рф. ВІДЕО
20 червня, 01:16
У Луцьку оголосили про день жалоби через трагедію у Сумах У Луцьку оголосили про день жалоби через трагедію у Сумах
13 квітня, 17:05
«Прилетіло» в будинок, поки вона там спала»: волинянці потрібна допомога «Прилетіло» в будинок, поки вона там спала»: волинянці потрібна допомога
23 червня, 2024, 08:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси
Сьогодні, 13:06
 0
Людська необережність спричинила три пожежі на Волині
Сьогодні, 12:30
 0
Кавові зерна: шлях від плантації до чашки
Сьогодні, 12:15
 0
В обігу з’являться купюри з гаслом «Слава Україні! Героям слава!»
Сьогодні, 12:05
 0
Командир морпіхів ЗСУ на Миколаївщині виявився агентом фсб
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8