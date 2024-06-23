Через падіння дронів на Волині та Рівненщині горіли ліси

атаки РФ 21 серпня на Волині та Рівненщині зафіксували дві лісові пожежі.



Про це в коментарі Світлана Думська. З її слів, ліси горіли через падіння російських безпілотників.



Займання зафіксували системи відеоспостереження за лісовими масивами. Пожежі ліквідовували 15 працівників лісової охорони та працівники пожежних станцій.



Вогонь вдалося швидко локалізувати, В результаті пожежа на Волині вигоріло 0,2 га, на Рівненщині вдалося уникнути втрат насаджень, зазначила Світлана Думська.



"Для ізоляції осередків займання облаштовано мінералізовані смуги, на місцях ведеться чергування. Дякуємо силам ППО", — додала речниця.



Що відомо про комбіновану атаку РФ 21 серпня



У ніч на 21 серпня РФ здійснила масовану атаку, застосувавши ракети різних типів та безпілотники. Загалом Україну атакували 614 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 577 цілей, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.



Руйнування зафіксували у Львові, одна людина загинула, ще троє — травмувалися. Також є "влучання" у Мукачево, травмувалися 15 людей.



На Рівненщині внаслідок нічної атаки були пошкоджені цивільні об’єкти — у приватному житловому будинку загорівся дах, у будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки. Люди не постраждали.



Над Волинню вночі зафіксували 12 повітряних цілей. За даними рятувальників, є травмована — 48-річну жінку ушпиталили з ранами рук, ніг і спини. Також є незначні руйнування цивільної інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час комбінованоїта Рівненщині зафіксували дві лісові пожежі.Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Поліського лісового офісу. З її слів, ліси горіли через падіння російських безпілотників.Займання зафіксували системи відеоспостереження за лісовими масивами. Пожежі ліквідовували 15 працівників лісової охорони та працівники пожежних станцій.Вогонь вдалося швидко локалізувати, В результаті пожежа на Волині вигоріло 0,2 га, на Рівненщині вдалося уникнути втрат насаджень, зазначила Світлана Думська."Для ізоляції осередків займання облаштовано мінералізовані смуги, на місцях ведеться чергування. Дякуємо силам ППО", — додала речниця.У ніч на 21 серпня РФ здійснила масовану атаку, застосувавши ракети різних типів та безпілотники. Загалом Україну атакували 614 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 577 цілей, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.Руйнування зафіксували у Львові, одна людина загинула, ще троє — травмувалися. Також є "влучання" у Мукачево, травмувалися 15 людей.На Рівненщині внаслідок нічної атаки були пошкоджені цивільні об’єкти — у приватному житловому будинку загорівся дах, у будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки. Люди не постраждали.. За даними рятувальників, є травмована — 48-річну жінку ушпиталили з ранами рук, ніг і спини. Також є незначні руйнування цивільної інфраструктури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію