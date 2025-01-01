У Луцьку завтра вшанують полеглих Захисників

Завтра, 29 серпня, у Луцьку, як і загалом в Україні, - День пам'ятіУкраїни.Про це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.Завтра, 29 серпня, запрошують родини загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників та захисниць України, представників громадських організацій та всіх охочих взяти участь у заходах до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.На Театральному майдані Луцька відбудеться панахида та покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України». Початок о 09:00.• з 08:00 до 09:20 буде обмежено в’їзд транспортних засобів на проспект Волі від вулиці Паркової до вулиці Шопена,• з 08:50 до 09:05 – зупинено рух транспортних засобів на перехрестях проспекту Волі з вулицями Паркова, Винниченка, Словацького, Шевченка та Богдана Хмельницького.