Обстріл Києва: вже 14 загиблих, серед них – 3 дитини

До 14 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Києва, з них – 3 дітей. Ще 38 осіб постраждали.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

На місцях ліквідації наслідків російських ударів працюють пожежний та евакуаційний роботи. Наразі евакуйовано 32 пошкоджених автівки.

Психологи ДСНС надали допомогу 90 людям.

Аварійно-рятувальні роботи тривають на 5 локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах.


