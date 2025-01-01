Обстріл Києва: вже 14 загиблих, серед них – 3 дитини

російського обстрілу Києва, з них – 3 дітей. Ще 38 осіб постраждали.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



На місцях ліквідації наслідків російських ударів працюють пожежний та евакуаційний роботи. Наразі евакуйовано 32 пошкоджених автівки.



Психологи ДСНС надали допомогу 90 людям.



Аварійно-рятувальні роботи тривають на 5 локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах.





