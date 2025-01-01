Унаслідок обстрілу Києва постраждала редакція «Української правди»
Сьогодні, 12:45
В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс "Української правди".
Про це видання повідомило в телеграмі.
Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс видання.
Наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі. Постраждалих немає.
Редакція "Української правди" продовжує працювати в штатному режимі.
