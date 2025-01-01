Унаслідок обстрілу Києва постраждала редакція «Української правди»

Унаслідок обстрілу Києва постраждала редакція «Української правди»
В результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс "Української правди".

Про це видання повідомило в телеграмі.

Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс видання.

Наразі очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі. Постраждалих немає.

Редакція "Української правди" продовжує працювати в штатному режимі.



