У Луцьку п'яний водій скоїв аварію

Нетверезий водій спричинив ДТП у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями на вулиці Глушець водій автомобіля Volkswagen, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпечності маневру та здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом Renault. Унаслідок цього обидва авто отримали механічні пошкодження.

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці він відмовився, однак у медичному закладі факт сп’яніння підтвердив лікар.

На водія патрульні склали протоколи за:

ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
