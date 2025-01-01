У Луцьку п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 13:11
Нетверезий водій спричинив ДТП у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями на вулиці Глушець водій автомобіля Volkswagen, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпечності маневру та здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом Renault. Унаслідок цього обидва авто отримали механічні пошкодження.
Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці він відмовився, однак у медичному закладі факт сп’яніння підтвердив лікар.
На водія патрульні склали протоколи за:
ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
