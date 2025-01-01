У Луцьку наркоділок робив «закладки» на ГПЗ: як його покарали





Про це йдеться у



За даними слідства, волинянин купував канабіс в інтернеті, а отримував його через Нову Пошту. Потім фасував травичку у маленькі згортки, які згодом ховав у землі на віддалених від людського ока територіях. Доступ до “товару” клієнти згодом отримували через переписку в Telegram та вирушали на пошуки “заборонки”.



Скільки тривала така незаконна діяльність підсудного невідомо, але 30 січня 2025 року його затримала поліція, коли той забирав з поштового відділення чергову посилку з наркотиками. Також правоохоронцям вдалося знайти 25 сховок, які наркоділок зробив на вулиці Потебні у Луцьку. Ймовірно, йдеться про територію Гнідавського болота.



На суді чоловік не відмовлявся від звинувачень. Він визнав, що діяв свідомо, однак пояснював усе бажанням “покращити матеріальне становище”. Просив суворо не карати та запевняв, що щиро розкаюється.



Суд визнав обвинуваченого винним у незаконному збуті наркотичних засобів. Йому призначили 5 років позбавлення волі, однак замінили покарання умовним терміном на три роки. Якщо протягом цього часу він знову візьметься за старе — уже відбуватиме реальний термін.

