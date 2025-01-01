На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його

Поліцейські викрили групу осіб, яка здійснювала незаконну порубку і крала ліс на Ківерцівщині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У всіх фігурантів провели санкціоновані обшуки, деревину, транспортні засоби та інші речові докази вилучили.Декілька місяців слідчі слідчого управління та працівники управління карного розшуку документували незаконну діяльність групи осіб з Луцького району.Правоохоронці встановили, що троє фігурантів тривалий час незаконно здійснювали порубку деревини в лісових насадженнях Ківерцівського надлісництва з метою власного збагачення. Потому незаконно зрубані дерева та готові пиломатеріали вони перевозили на територію своїх пилорам, де переробляли лісопродукцію, а згодом – реалізовували її.Під час обшуків вилучено пилорами, десятки колод сосни та липи, сотні необроблених брусів, палетну заготовку, а також транспортні засоби, бензопили, інструменти, мішки з бирками, мобільні телефони, відеореєстратор тощо.За фактом незаконної порубки, перевезення, зберігання, збуту лісу триває розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 246 ККУ.Нині призначено ряд експертиз. Слідство триває, встановлюється розмір заподіяної навколишньому середовищу шкоди.