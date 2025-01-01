На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його

На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його
Поліцейські викрили групу осіб, яка здійснювала незаконну порубку і крала ліс на Ківерцівщині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У всіх фігурантів провели санкціоновані обшуки, деревину, транспортні засоби та інші речові докази вилучили.

Декілька місяців слідчі слідчого управління та працівники управління карного розшуку документували незаконну діяльність групи осіб з Луцького району.

Правоохоронці встановили, що троє фігурантів тривалий час незаконно здійснювали порубку деревини в лісових насадженнях Ківерцівського надлісництва з метою власного збагачення. Потому незаконно зрубані дерева та готові пиломатеріали вони перевозили на територію своїх пилорам, де переробляли лісопродукцію, а згодом – реалізовували її.

Під час обшуків вилучено пилорами, десятки колод сосни та липи, сотні необроблених брусів, палетну заготовку, а також транспортні засоби, бензопили, інструменти, мішки з бирками, мобільні телефони, відеореєстратор тощо.

За фактом незаконної порубки, перевезення, зберігання, збуту лісу триває розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 246 ККУ.

Нині призначено ряд експертиз. Слідство триває, встановлюється розмір заподіяної навколишньому середовищу шкоди.


На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його
На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його
На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його
На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його
На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його
На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його
На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ліс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві одразу дві російські ракети влучили в житловий будинок, - Повітряні сили
Сьогодні, 14:12
У Луцьку наркоділок робив «закладки» на ГПЗ: як його покарали
Сьогодні, 14:00
На Волині троє чоловіків вирубували ліс та продавали його
Сьогодні, 13:39
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 13:11
Унаслідок обстрілу Києва постраждала редакція «Української правди»
Сьогодні, 12:45
Медіа
відео
1/8