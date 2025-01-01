У Києві одразу дві російські ракети влучили в житловий будинок, - Повітряні сили
Сьогодні, 14:12
Особливістю російської повітряної масованої атаки 28 серпня була значна кількість ракет, дві з яких влучили в житловий будинок у Києві.
Про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в етері національного телемаратону «Єдині новини», пише Громадське.
Він зазначив, що рекордом щодо повітряних цілей був російський обстріл, коли окупанти застосували понад 740 ракет та дронів, але тоді було більше безпілотників, а сьогоднішньої ночі росіяни використали значну кількість ракет. У ніч проти 28 серпня окупанти атакували Україну 31 ракетою та 598 дронами.
«Ще особливість цієї атаки, тут, мабуть, весь світ має побачити, що є два прильоти крилатих ракет у житловий будинок… Сьогодні ворог застосував величезну кількість <засобів нападу> і було дуже складно Силам оборони здійснювати відбиття», — заявив Юрій Ігнат.
Речник Повітряних сил вкотре наголосив на потребі в більшій кількості засобів протиповітряної оборони для протистояння агресії рф. Ігнат пояснив це на прикладі футбольної гри: «Уявіть, стоїть голкіпер на воротах, на нього одночасно біжать десять нападників з десятьма м’ячами. Ну немає в нього стільки рук і ніг, щоб одночасно відбити цей напад. Це простими словами. Якби було достатньо засобів, то можна було би забезпечувати кращий результат».
Про нічну атаку рф
У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Україну 31 ракетою та 598 дронами. Зокрема, під ударом опинилася столиця.
Унаслідок обстрілів Києва загинули 15 людей, а ще 38 постраждали. Наслідки удару у столиці зафіксували на понад 20 локаціях у 7 районах столиці. Серед загиблих і поранених є діти.
Крім того, російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінницької області, внаслідок чого без світла залишаються 60 тисяч споживачів.
