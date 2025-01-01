Відсьогодні проїзд у луцьких маршрутках вартує 18 гривень
Сьогодні, 15:05
У газеті «Луцький замок» опублікували рішення виконкому про підвищення вартості проїзду. Нові тарифи почали діяти сьогодні, 28 серпня.
Про це пише misto.media.
Нагадаємо, для дорослих вартість проїзду тепер буде 18 грн, а для школярів — 9 грн.
Рішення про підвищення вартості проїзду ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради ще минулого тижня, 20 серпня.
До цього дорослі пасажири у луцьких маршрутках їздили по 14 грн, учні — по 7 грн . Підвищення тарифів перевізники ініціювали у липні.
Зазначимо, що у Луцьку за день одна маршрутка перевозить у середньому 545 пасажирів, за рік — 199 тис.
