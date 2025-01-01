Перетин кордону для чоловіків 18-22 років: чи змінилася кількість пасажирів на пунктах пропуску на Волині
Сьогодні, 14:40
Після прийняття Кабміном постанови про перетин кордону чоловіками 18-22 річного віку на пунктах пропуску на Волині станом на ранок 28 серпня зростання кількості охочих перетнути кордон не фіксують.
Про це Суспільному розповів старший офіцер відділення організації прикордонного штабу 6 прикордонного Волинського загону Роман Колачик.
"Пасажиропотік звичний, він зріс у період літній. Ми не фіксуємо збільшення пасажиропотоку з категорії громадян 18-22 роки. Від 6:00 години таких чоловіків виїхали через пункт пропуску "Устилуг" та "Ягодин" — 30", — каже Роман Колачик.
Станом на 12:00 28 серпня на пунктах пропуску Волині фіксували таку кількість транспорту:
"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
"Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).
Що відомо про зміни в правилах перетину кордону
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що до 27 серпня чоловіки у віці від 18 до 22 років могли перетинати кордон за умови, якщо вони належать до окремих категорій, прописаних в Правилах перетину державного кордону України, та мають відповідні документи. Зокрема, це люди з інвалідністю, чоловіки, які супроводжують людину з інвалідністю, чоловіки, які мають відстрочку через наявність трьох і більше дітей або які самостійно виховують дитину, а також ті, які здійснюють міжнародні перевезення.
Відтепер перетнути кордон під час дії воєнного стану можуть майже всі чоловіки віком від 18 до 22 років включно. Винятком є чоловіки, які обіймають певні посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони зможуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.
