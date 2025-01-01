Перетин кордону для чоловіків 18-22 років: чи змінилася кількість пасажирів на пунктах пропуску на Волині

Перетин кордону для чоловіків 18-22 років: чи змінилася кількість пасажирів на пунктах пропуску на Волині
Після прийняття Кабміном постанови про перетин кордону чоловіками 18-22 річного віку на пунктах пропуску на Волині станом на ранок 28 серпня зростання кількості охочих перетнути кордон не фіксують.

Про це Суспільному розповів старший офіцер відділення організації прикордонного штабу 6 прикордонного Волинського загону Роман Колачик.

"Пасажиропотік звичний, він зріс у період літній. Ми не фіксуємо збільшення пасажиропотоку з категорії громадян 18-22 роки. Від 6:00 години таких чоловіків виїхали через пункт пропуску "Устилуг" та "Ягодин" — 30", — каже Роман Колачик.

Станом на 12:00 28 серпня на пунктах пропуску Волині фіксували таку кількість транспорту:

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Що відомо про зміни в правилах перетину кордону

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що до 27 серпня чоловіки у віці від 18 до 22 років могли перетинати кордон за умови, якщо вони належать до окремих категорій, прописаних в Правилах перетину державного кордону України, та мають відповідні документи. Зокрема, це люди з інвалідністю, чоловіки, які супроводжують людину з інвалідністю, чоловіки, які мають відстрочку через наявність трьох і більше дітей або які самостійно виховують дитину, а також ті, які здійснюють міжнародні перевезення.

Відтепер перетнути кордон під час дії воєнного стану можуть майже всі чоловіки віком від 18 до 22 років включно. Винятком є чоловіки, які обіймають певні посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони зможуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, перетин, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Запоріжжі в лікарні помер воїн з Волині Микола Комаров
Сьогодні, 15:30
Відсьогодні проїзд у луцьких маршрутках вартує 18 гривень
Сьогодні, 15:05
Перетин кордону для чоловіків 18-22 років: чи змінилася кількість пасажирів на пунктах пропуску на Волині
Сьогодні, 14:40
У Києві одразу дві російські ракети влучили в житловий будинок, - Повітряні сили
Сьогодні, 14:12
У Луцьку наркоділок робив «закладки» на ГПЗ: як його покарали
Сьогодні, 14:00
Медіа
відео
1/8