Перетин кордону для чоловіків 18-22 років: чи змінилася кількість пасажирів на пунктах пропуску на Волині





Про це Роман Колачик.



"Пасажиропотік звичний, він зріс у період літній. Ми не фіксуємо збільшення пасажиропотоку з категорії громадян 18-22 роки. Від 6:00 години таких чоловіків виїхали через пункт пропуску "Устилуг" та "Ягодин" — 30", — каже Роман Колачик.



Станом на 12:00 28 серпня на пунктах пропуску Волині фіксували таку кількість транспорту:



"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);



"Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).



Що відомо про зміни в правилах перетину кордону



Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що до 27 серпня чоловіки у віці від 18 до 22 років могли перетинати кордон за умови, якщо вони належать до окремих категорій, прописаних в Правилах перетину державного кордону України, та мають відповідні документи. Зокрема, це люди з інвалідністю, чоловіки, які супроводжують людину з інвалідністю, чоловіки, які мають відстрочку через наявність трьох і більше дітей або які самостійно виховують дитину, а також ті, які здійснюють міжнародні перевезення.



Відтепер перетнути кордон

