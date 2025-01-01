У Запоріжжі в лікарні помер воїн з Волині Микола Комаров

Комаров Микола Миколайович.



"Народився Микола Комаров 31 серпня 1974 року. Навчався у другій міській школі. Жив та працював у місті Ківерці. Був одружений.

Мобілізований до лав ЗСУ. Солдат Комаров Микола Миколайович помер 23 серпня 2025 року у лікувальній установі міста Запоріжжя.



Щиро співчуваємо родині покійного. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів", - зазначають у громаді.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

